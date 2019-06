«Nun zeig ich euch, wie man ganz schnell den Prozentwert ausrechnen kann.» «Lehrerschmidt» ist in seinem Element – auf Youtube. Über 160’000 Abonnenten wollen von ihm wissen, wie man Prozente, Flächen und Dichten berechnet, Brüche kürzt oder wie der Satz des Pythagoras geht. Die hohen Klickzahlen der Videos spiegeln, was eine aktuelle Studie in Deutschland bestätigt: Youtube ist ein beliebter Ort, um sich Nachhilfe zu holen. Fast die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen erachten die Videoplattform für wichtig oder gar sehr wichtig für die Schule.