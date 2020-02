Master of Schummelei

Die Alma Mater des Mannes gilt als sogenannte Titelmühle, die Hochschulgrade gegen Geld vergibt. Der «New York Times» zufolge steckte eine pakistanische Softwarefirma hinter der Rochville University. 2012 wurde die angebliche Hochschule per Gerichtsbeschluss geschlossen. Im Xing-Profil des Vertriebsleiters aus Baden-Württemberg findet man sie aber weiterhin.

Das ist kein Einzelfall. Die Karrierenetzwerke sind voll von Absolventen, die mit Fake-Diplomen ihren Lebenslauf aufhübschen. Was früher allenfalls findigen Personalabteilungen aufgefallen wäre, passiert nun ganz ungeniert und öffentlich. Da ist ein Pferdetrainer mit Abschluss der Breyer State University, der der Bundesstaat Alabama 2008 die Lizenz entzog. Da ist der Prokurist, der an der ähnlich obskuren American World University studiert haben will. Oder der selbstständige Unternehmensberater, der sogar einen Ehrendoktor der St. Regis University aus Liberia führt, ebenfalls eine Einrichtung mit eher zweifelhaftem Leumund. Schon 2004 sah sich die liberianische Botschaft in Washington zu der Klarstellung genötigt, dass die Universität keinen legalen Status im Land habe. Ein paar Jahre später wurden die Betreiber in den USA zu Haftstrafen verurteilt, sie sollen mit Fake-Abschlüssen Millionen umgesetzt haben. In den Karrierenetzwerken taucht sie heute noch in mehreren Profilen auf.

Ehrendoktor per Post

Die ehrwürdige St. Regis University – eine Titelmühle? Möglich, sagt ein Berater, den man am Telefon mit der Frage konfrontiert. Aber zu seiner Zeit sei noch alles in Ordnung gewesen. Und dann erzählt er, wie er zu seinem Titel kam: Er habe eine Dissertation nach Monrovia geschickt, aber keine Lust gehabt, die Urkunde persönlich abzuholen. Die Einrichtung habe ihm daher einfach einen Ehrendoktor per Post geschickt.