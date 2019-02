Das Prozedere ist eine Geduldsfolter

Ein Café in der Altstadt. Stefan Braunmüller hat üppige Locken und spricht so schnell, dass sich die Tonspur beim Abhören anhört, als wäre die Aufnahme künstlich beschleunigt. Aber der promovierte Geisteswissenschaftler hat wenig Zeit und vor allem viel zu erzählen: vom langen Weg zum Kind, den seine Frau und er gehen mussten. Von ungewollter Kinderlosigkeit ist etwa jedes zehnte Paar betroffen, und wie so viele entschlossen sich auch Lena und Stefan Braunmüller, die unerkannt bleiben wollen und eigentlich anders heissen, zu einer Kinderwunschbehandlung. Vor sechs Jahren erfuhren die beiden, dass sie auf natürlichem Wege wohl keine Kinder miteinander bekommen können: Bei ihr, damals 30, verhinderte ein Myom – ein gutartiger Tumor in der Gebärmutter – die Einnistung einer befruchteten Eizelle. Bei ihm, damals 31, war die Spermienanzahl und -qualität schlecht. Die Ärzte rieten zur ICSI-Methode, der heute gängigsten Form von künstlicher Befruchtung, bei der das Spermium des Mannes «in vitro» direkt in die Eizelle der Frau injiziert wird.

Die Sache mit der Skitour war für mich einer der Tiefpunkte. Und da war ich dann auch kurz mal sauer auf Lena. Wir wollten für ein Wochenende in die Berge fahren, gross Urlaub kann man ja in diesem Behandlungswahnsinn eh nicht planen, immer nur Kurztrips, damit man auch keinen Zyklus verpasst, keine Chance ungenutzt lässt. Ich weiss nicht, der wievielte Versuch künstlicher Befruchtung es war, der vierte oder fünfte. Jedenfalls waren einmal mehr zwei befruchtete Eizellen bei Lena eingesetzt worden – just am Tag vor diesem Wochenende, und Lena weigerte sich nun, die Skitour abzusagen und stattdessen etwas Entspannteres zu machen. Wir stapften also den Berg hinauf, Lena war heiss von der Anstrengung, sie zog die Jacke aus, daraufhin fror sie schrecklich, es war furchtbar mitanzusehen, die ganze Tour war wirklich beschwerlich und ich dachte: Na, so können sich die Embryos doch gar nicht einnisten! Warum geben wir das ganze Geld aus, machen diese Behandlung, die so aufwendig ist wie ein zusätzlicher Job und dann riskieren wir alles durch eine blöde Skitour?

«Es muss sie unglaublich frustriert haben zu wissen, dass alles umsonst gewesen war.»

Das ist das Teuflische bei ungewollter Kinderlosigkeit: Du denkst irgendwann, du bist selbst schuld – weil du nicht alles richtig machst. Aber das ist Quatsch. Auch der Arzt hatte uns von der Tour nicht abgeraten, «tun Sie alles, was Sie normalerweise auch tun würden», hatte er gesagt. Und insgeheim verstand ich Lena auch: Schon drei Jahre gingen wir nun zu unserem Basler Fertilitätsmediziner, und obwohl ich immer versuchte mitzukommen, ging es bei der Behandlung fast immer um sie. Sie war das Objekt, um das alle medizinischen Anstrengungen kreisten. Blutabnahme, Ultraschall, Zyklusmonitoring, wochenlang Hormone spritzen; dann Punktion und Eizellenentnahme; Befruchtung mit meinem im Praxis-Kämmerchen onanierten, aufbereiteten Sperma, hoffen, bangen, ob jeweils was dabei war, schliesslich der Transfer zurück in Lenas Uterus; dann das quälende Warten bis zum Schwangerschaftstest zwei Wochen später. Auf den dann immer die Verzweiflung folgte, wenn er negativ ausgefallen war.

Und er fiel auch nach der Skitour negativ aus. Dabei musste man sich doch auch mal ablenken von diesem alles beherrschenden Thema, man durfte nicht aufhören zu leben. Es funktioniert halt nur so bedingt. Wer einen dringenden Kinderwunsch hat, wer die neue Lebensphase «Familie» so sehnsüchtig herbeifleht, für den schmeckt alles andere im Leben schal. Die Reisen, die Skitouren, das Ausgehen – all das hatten wir zur Genüge gehabt. Die beachtliche Zahl von 22 Eizellen war in Lena infolge der Hormon-Stimulation herangereift und entnommen worden. Monat für Monat wurden sie eingesetzt, in jedem Zyklus zwei. Während unser Vorrat schmolz und ein negativer Schwangerschaftstest auf den nächsten folgte, fiel Lena in eine Depression, ihre ganze Lebensfreude verflog; sie wurde immer einsilbiger, in sich gekehrter. Ich fühlte mich so machtlos, wie sollte ich meine Frau aufheitern? Den einen, so sehnlichen Wunsch konnte ich ihr nicht erfüllen. Zwei Operationen hatte Lena zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich, nie hatte das Myom vollständig entfernt werden können. Es muss sie unglaublich frustriert haben zu wissen, dass die Schmerzen, die lange Zeit des Heilens – nach den Eingriffen jeweils sechs Monate – in der wir keine Behandlungen machen konnten, dass alles umsonst gewesen war.

«Das Schicksal hatte gewürfelt, und wir waren leer ausgegangen.»

Nachdem wir in der Schweiz nun ziemlich viel Geld für die Behandlung versenkt hatten, ungefähr 15'000 Euro, beschlossen wir, zurück nach Deutschland zu ziehen, nach Augsburg. Wir hatten uns informiert, eine bestimmte Krankenkasse würde 100 Prozent der Kosten für die In-vitro-Fertilisation übernehmen, so stand es auf deren Website.

Der neue Arzt in Augsburg war zwar arrogant und auch kein Ausbund an Empathie, aber er war ein alter Haudegen der Fertilitätsmedizin, wir wollten ihm eine Chance geben. Er riet uns zu einer weiteren Myom-OP, diesmal aber nicht minimal-invasiv, sondern richtig. Und diesmal gelang es tatsächlich, das Myom vollständig zu entfernen. Wir jubelten – und wussten doch: Wir würden nun wieder Monate warten müssen, bis alles verheilt war und wir mit der nächsten Runde ICSI starten konnten. Kinderwunschbehandlungen sind Prüfungen in Geduld, nein, in Wahrheit sind sie Geduldsfolter: Weil um dich herum das Leben ja weitergeht, und es blüht, wo du nur hinschaust: Freundinnen von uns wurden mit über vierzig spontan schwanger, meine Schwester bekam trotz Verhütung noch ein Kind. Fruchtbarkeit allerorten. Für meine Frau war das immer schwerer auszuhalten, die Kindergeburtstage, Babybesuche und Taufen. Sie führten einem unmissverständlich vor Augen: Das Schicksal hatte gewürfelt, und wir waren leer ausgegangen.

Aufhören war kein Thema

Es ist verdammt schwierig, die eigene Kinderlosigkeit zu akzeptieren (zumindest bis alle medizinischen Mittel ausgeschöpft sind), weil so oft die Kausalursache unklar ist. Wenn du 20 Jahre geraucht hast und Lungenkrebs bekommst, ist das leichter anzunehmen, als wenn du nie geraucht hast. Niemand weiss, warum Lena ein Myom hatte, es tritt meist erst bei älteren Frauen auf. Niemand weiss, warum meine Spermien schlecht sind – mein Lebenswandel ist halbwegs vorbildlich. Wer eine Kinderwunschbehandlung macht und damit zwangsläufig in den Maschinenraum der Reproduktionsmedizin hineinsieht, für den sinkt keineswegs der Respekt dafür, wie ein Kind entsteht. Im Gegenteil: Die Ehrfurcht wächst. Wie oft hörten wir von Ärzten den Satz: «Wir wissen es auch nicht.» Gerade wenn es darum geht, ob sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutter einnistet oder nicht – das ist und bleibt der Teil, der sich allem Wissen entzieht. In diesen paar Tagen entsteht das Wunder des Lebens, und es ist auch deshalb so gross, weil man es eben nicht begreifen und seine Gesetzmässigkeiten erfassen kann.

Die jahrelange Ungewissheit, ob wir jemals Kinder haben würden, als Teil des Lebens zu akzeptieren, war das Schwierigste. Wobei ich es mir insgeheim auch ohne Kinder hätte vorstellen können, meine Frau aber nicht. Für sie war es schwerer.

Als wir zurück nach Augsburg kamen, war klar, wir würden jetzt heiraten müssen, denn die Kasse zahlte nur bei verheirateten Paaren. Kein Problem, wir sind pragmatische Menschen, das mag ich so an uns: Wir verlieren nie unser Ziel aus den Augen, und das hiess: unseren Traum vom Kind. Also gingen wir aufs Standesamt, es war eine Sache von zehn Minuten. Keine Gäste, keine Feier – wir wollten gar nicht so tun, als wären wir aus irgendeinem anderen Grund hier, als um dieses Schreiben zu bekommen. Noch mit der Heiratsurkunde in der Hand sind wir vom Standesamt zur Krankenkasse gegangen. Dort mussten wir erfahren, dass das Angebot inzwischen aus dem Leistungskatalog entfernt worden war: Wir hatten nach der Myom-OP ja wieder einige Monate warten müssen, und währenddessen hatte die Krankenkasse ihr Angebot geändert.

«Ich mache mir grundsätzlich nicht so viel aus meiner Männlichkeit.»

Zum Glück haben wir Eltern, die uns immer wieder etwas für die Behandlung zugesteckt haben. Sie wussten von allem, und sie respektierten es auch, wenn wir mal nicht darüber reden wollten. Überhaupt waren wir von Anfang an sehr offen bei dem Thema, nur im Job muss es keiner wissen, deshalb möchte ich unsere echten Namen nicht nennen.

Von Freunden wurde ich anfangs gefragt, ob es mich eigentlich getroffen hat, «so in meiner Männlichkeit», das mit den Spermien. Ich mache mir ja grundsätzlich nicht so viel aus meiner Männlichkeit, und ehrlich gesagt, war es eine Erleichterung. Ich hätte es nicht ausgehalten, wenn die einzige Ursache bei Lena gelegen hätte. So waren wir beide «schuld», und das war gut, weil es uns zusammenschweisste, unseren Kampf wirklich zu einem gemeinsamen machte. Trotz des Rückschlags mit der Krankenkasse waren wir in dieser Zeit optimistisch: Immer wenn man bei der Kinderwunschbehandlung etwas Neues probiert, wieder aktiv handeln kann, beflügelt das einen. Aufzuhören war sowieso kein Thema für uns – auch weil die Ärzte uns immer Mut machten: Sie sind noch so jung, Ihre Chancen sind gut, hiess es immer.

Lena war schwanger. Ein unbeschreibliches Gefühl, nach all der Zeit!

Voller Hoffnung begannen wir also eine neue Hormonbehandlung und danach wieder ICSI. 24 Eizellen waren es diesmal bei Lena, davon waren mehr als ein Dutzend nach der Injektion befruchtet. Es klappte beim ersten Transfer. Lena war schwanger. Ein unbeschreibliches Gefühl, nach all der Zeit! Zwar waren die ersten zwölf Wochen und die gesamte Schwangerschaft von unserer Sorge geprägt, es könnte doch noch etwas schiefgehen oder mit dem Fötus etwas nicht stimmen, aber alles ging gut.

Vergangenen Sommer bekamen wir einen gesunden Sohn. Seit wenigen Wochen sind wir erneut in Behandlung. Das mag für Paare, die noch kein Kind haben, vielleicht undankbar klingen, aber Lena und ich haben schnell gemerkt: Der Kinderwunsch hört nach einem Kind nicht auf, wird keineswegs kleiner. Wir wollen, dass unser Sohn mit einem Geschwisterchen aufwächst. Deswegen wechseln wir jetzt nochmals die Krankenkasse, um diesmal zumindest einen Zuschuss zur Behandlung zu bekommen. Lena nimmt jetzt wieder Hormone. Für mich als Beinahe-Aussenstehenden fühlt sich alles genauso ungewiss, ohnmächtig und hilflos an wie beim ersten Mal – aber ich habe dank meines Sohnes viel weniger Zeit, darüber nachzudenken.

(Redaktion Tamedia)