Letztes Mittel gegen Epilepsie - Leben mit halbem Gehirn

Das letzte Mittel gegen Epilepsie – Leben mit halbem Gehirn Was passiert, wenn Chirurgen als letztes Mittel gegen Epilepsie eine der beiden Hirnhälften ihrer Patienten stilllegen? Über die Anpassungsfähigkeit eines faszinierenden Organs. Christina Berndt

Ein MRT-Bild zeigt den massiven Schlaganfall in Carlottas Gehirn. Foto: Schön-Klinik/Prof. Staudt

Das Wagnis begann mit einer einfachen Bitte. Ob er mal draufschauen könne, fragten Kollegen Martin Staudt vor gut 20 Jahren. Es gebe da ein Kind, das dringend Hilfe brauche. Um ihm zu helfen, müssten Chirurgen aber sein halbes Gehirn stilllegen. Wie werde es dem Kind dann ergehen? Er, Staudt, kenne sich doch aus mit den Zuständigkeiten unter der Schädeldecke. Vielleicht könne er eine Prognose abgeben?

Seit vielen Jahren schon interessiert sich Martin Staudt, Chefarzt für pädiatrische Neurologie an der Schön-Klinik in Oberbayern, für die Verortung körperlicher Funktionen im Gehirn – und für dessen Fähigkeit, sich in der Not umzuorganisieren; Lösungen zu finden, wenn manche Strukturen zerstört sind. Sogar, wenn die Zerstörung gewaltig ist.