Ukraine-Krise – Lawrow will, dass die Schweiz Farbe bekennt

Russland/Ukraine – Lawrow will, dass die Schweiz Farbe bekennt Neben den USA und der Nato hat auch die Schweiz Post aus Moskau bekommen. Aussenminister Sergei Lawrow will wissen, wie die Schweiz zur russischen Sichtweise einer europäischen Sicherheitsordnung steht. Stephan Israel aus Brüssel

Russlands Aussenminister Sergei Lawrow und Bundespräsident Ignazio Cassis am Rande des Russland-USA-Gipfels vom 21. Januar in Genf in bester Stimmung. Foto: Jean-Christophe Bott / AFP

Jetzt hat auch die Schweiz Post aus Moskau bekommen. Aussenminister Sergei Lawrow fordert seinen Amtskollegen Ignazio Cassis in einem Brief auf, zum russischen Forderungskatalog an die USA und die Nato Stellung zu beziehen. Die Führung in Moskau wirft dort den USA und den Europäern vor, mit der Nato-Osterweiterung im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen gegen russische Sicherheitsinteressen zu verstossen. Bundespräsident Ignazio Cassis habe einen entsprechenden Brief erhalten, bestätigte Pierre-Alain Eltschinger, Sprecher im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Aktuell würden dazu noch Abklärungen vorgenommen.