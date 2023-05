Stichwahlen in Türkei – Lauter, aggressiver, rechter Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu weiss, dass er ohne Stimmen vom rechten Rand keine Chance hat. Der Nationalismus ist matchentscheidend in der türkischen Politik. Raphael Geiger aus Istanbul

Pro Erdogan: Wahlkampfveranstaltung von Nationalisten in Istanbul. Foto: Keystone

Kemal Kilicdaroglu will nicht mehr so nett sein. Er hat Schärfe angekündigt für diese letzten Tage vor der türkischen Stichwahl am übernächsten Sonntag. Und so klingt er jetzt auch: «Erdogan», rief er vergangene Woche, «warst du es nicht, der mit den Terroristen an einem Tisch sass?» Gemeint war Fethullah Gülen, früher Erdogans Verbündeter, inzwischen wegen des Putschversuchs 2016 der Staatsfeind Nummer eins.