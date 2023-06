Mötley Crüe & Co. rockten in Thun – Laut, imposant – und für einen Moment offen sexistisch Mötley Crüe, Def Leppard und Europe entführten am Dienstagabend das Publikum in der Stockhorn-Arena Thun auf eine Rock-Zeitreise. Sexismus inklusive. Marco Zysset

Europe lancierten den Konzertabend mit einem routinierten Auftritt. Foto: Simon Boschi

Wenn Rockfans aus voller Kehle die Ballade «Carrie» grölen und wenige Minuten später der Frontmann der Band Bob Marleys «No Woman, No Cry» intoniert, ist das keine Oldies-Cover-Show am Quartierfest, sondern der Auftakt zu einem Konzertabend, der im Zeichen guter alter Hardrock-Zeiten steht. Die Synth-Rocker Europe waren es, die den Reigen am Dienstag eröffneten.