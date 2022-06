Tom Cruise, der ewige Sprinter – Lauf, Tom, lauf! Kaum ein anderer Schauspieler hat so viele Laufszenen gedreht wie der Star des Blockbusters «Top Gun: Maverick». Sein Stil ist legendär – und geht viral. Pia Wertheimer

Der Laufstil des Actionhelden Tom Cruise hat sich im Laufe seiner Karriere verändert. Ein Zusammenschnitt. Video: Tizian Fürer und Sophia Becker/Youtube

Er hätte all seine Auszeichnungen angeben können oder die zahlreichen Blockbuster, in denen er die Hauptrolle spielt. Stattdessen beschreibt sich Tom Cruise in seinem Instagram-Profil so: «Schauspieler, Produzent, in Filmen rennend seit 1981». Kein Wunder! Denn: In nur gerade acht seiner Filme liefert sich der bald Sechzigjährige nicht einen Wettlauf gegen die Zeit – oder rennt keiner Frau hinterher.