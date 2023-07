Schwerer Verkehrsunfall – Lastwagen schleudert über Kreuzung – mehr als 50 Tote in Kenia An einer vielbefahrenen Kreuzung geriet ein Lastwagen ins Schleudern und prallte gegen Autos, Passanten und Verkaufsstände. Die Regierung will die Sicherheit erhöhen – und dazu Händler von den Strassenrändern verbannen.

Die Unfallstelle am Kericho-Nakuru-Highway in Kenia am Tag danach. (1. Juli 2023) Foto: Keystone

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Kenia mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen. 32 weitere Menschen wurden nach Angaben von Verkehrsminister Kipchumba Murkomen verletzt, als ein Lastwagen am Freitagabend an einer vielbefahrenen Kreuzung ins Schleudern geriet und gegen zahlreiche weitere Fahrzeuge, Verkaufsstände und Passanten krachte.

«Ich habe einen mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommenden Anhänger gesehen», sagte ein Verkehrsteilnehmer dem Sender CNN. Er sei ausgewichen und entkommen. «Die Person, die hinter mir stand, dachte, ich wollte etwas kaufen. Er überholte mich und wurde dabei angefahren. Der Anhänger kam von der Strasse ab und prallte gegen andere Fahrzeuge», so der Augenzeuge weiter. Er habe etwa 20 Leichen mit eigenen Augen gesehen.

Verkehrsminister Murkomen sprach von einem «furchtbaren» Unfall und kündigte eine Verschärfung der Sicherheitsmassnahmen an der Kreuzung in Londiani im Westen des Landes an. Unter anderem sollten Händler von den Strassenrändern verbannt werden, um derartige Unfälle in Zukunft zu vermeiden. Fernfahrer sollten zudem regelmässige Pausen einlegen.

Schwere Unfälle kommen auf den kenianischen Strassen häufig vor. Nach Angaben der nationalen Verkehrsbehörde kamen im vergangenen Jahr in dem ostafrikanischen Land 4690 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

SDA/oli

