Keine Verletzte, aber Schaden – Lastwagen prallt in Tavannes in Tunnelwand auf der Autobahn Am Montagmorgen ist in einem Autobahntunnel bei Tavannes ein Lastwagen in die Wand geprallt. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein grosser Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr in einem Autobahntunnel bei Tavannes. (Symbolbild) Bild: Adrian Moser

Am Montagmorgen ist im Berner Jura auf der A16 ein Lastwagen in die Wand eines Tunnels in der Nähe von Tavannes geprallt. Der Tunnel wurde zwischenzeitlich gesperrt, und der Verkehr war stark beeinträchtigt, teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.

Kurz nach 6.00 Uhr verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Lastwagen und fuhr seitwärts in die Wand des Pierre-Pertuis-Tunnels. Bei diesem Unfall verletzte sich niemand, aber es kam zu grossen Schäden an der Infrastruktur und am Fahrzeug, teilte die Polizei weiter mit.

Der Unfall führte zu einem Stau und der Tunnel Richtung Biel musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Anschliessend konnte dieser auf der Überholspur wieder befahren werden.

Elektronische Anlagen und die Beschilderung des Tunnels wurden auf einer Strecke von etwa 200 Meter teils heruntergerissen, so die Kantonspolizei. Das kantonale Tiefbauamt habe umgehend mit den Reparaturarbeiten begonnen.

SDA/Miriam Schneuwly

