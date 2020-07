Selbstunfall auf der A6 – Lastwagen begräbt Fahrer unter sich Auf der Autobahn A6 bei Grossaffoltern ist ein Lastwagen bei einem Unfall gekippt. Der Fahrer ist dabei ums Leben gekommen.

Der gekippte Lastwagen auf der A6 bei Grossaffoltern. Foto: «20 Minuten»

Auf der Autobahn A6 bei Grossaffoltern BE ist ein Lastwagenlenker bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. Aus ungeklärten Gründen prallte der Lastwagen am Mittwochnachmittag in die Mittelleitplanke und kippte.

Der Lenker wurde beim Unfall eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Biel aus der Fahrerkabine befreit werden, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mitteilte. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.

Während den Unfallarbeiten musste der betroffene Autobahnabschnitt zwischen Lyss Süd und Münchenbuchsee während mehrerer Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden.

( SDA )