Glosse: Europameister Schweiz – Lasst uns im Fussballtraum schwelgen! Ein Ereignis von sporthistorischer Bedeutung in schwierigen Zeiten: Die Schweizer Fussballnationalmannschaft hat sich die «Corona» in Europa geholt. Alexander Sury

«Dass ich das noch erleben darf!»: Empfang der Europameister am Flughafen Belp am 12. Juli. Foto: TA

Tage des Deliriums liegen hinter uns, mit Maske natürlich und entsprechendem Abstand wurde gefeiert, als ob es kein Morgen gäbe. Die schönste Hauptsache der Welt trägt endlich Rot-Weiss! Ein Traum wurde wirklich wahr, liebe Mit(l)eidgenossinnen und -genossen!

Oh, dieser göttliche Zuckerpass von Denis Zakaria, wie er in der 115. Minute der Nachspielzeit die gesamte deutsche Anwehr aushebelte und auf der rechten Seite Xherdan Shaqiri lancierte. Allein das atmete den Geist der Utopie. Unser viel gescholtener Kraftwürfel liess die deutschen Abwehrrecken Klostermann und Rüdiger wie parkierte Kettenhunde aussehen – und hatte dann noch das Auge für die perfekt getimte Flanke auf unseren Haris Seferovic, der beim Elfmeterpunkt, obwohl schwer bedrängt von Niklas Süle, seinen Fallrückzieher anbrachte und das Ding rechts unter die Latte knallte. Torwart Manuel Neuer stand wie angewurzelt da und blickte dem Ball mit schreckgeweiteten Augen nach. Unfassbar.

Die Zeit stand still am 11. Juli um 23.18 Uhr Schweizer Zeit im Wembley-Stadion zu London vor 940 Zuschauern – darunter 100 handverlesene Schweiz-Fans, angeführt von Bundesrat Alain Berset mit neckischem Schweizer Kreuz auf der Glatze. Wir sind tatsächlich Europameister – und zwar nicht im Schwingen oder Hornussen; nein, im Fussball!

Kein «Debaku» mehr

Die gemeinsam getroffene Entscheidung der Uefa, der EU-Kommissionspräsidentin und aller europäischen Regierungschefs in einer Zoom-Videokonferenz war richtig: Trotz Corona-Pandemie wurden diese systemrelevanten, paneuropäischen Fussballspiele durchgeführt – wenn auch in fast leeren Stadien und ohne die üblichen Schlachtenbummler in den jeweiligen Städten. Logistisch hatten wir es ja mit dem Hin-und-her-Fliegen zwischen Baku und Rom schlecht getroffen, aber sportlich, das wussten wir, da liegt etwas drin.

Die Schweizer wurden begeistert von fünf Offiziellen (selbstverständlich mit Maske) empfangen und waren nicht mehr zu stoppen.

Nach dem Trainingslager in Bad Ragaz meinte Petkovic, der sich ja sonst nie aus dem Fenster lehnt, trotz den beiden eher schwachen Testspielen gut gelaunt: «Ich glaaube, können wir etwas Besonderes schaffeen.» Dann ging es ans Kaspische Meer, ausgerechnet nach Baku, wo sich unser Team am 31. August 1996 im ersten Spiel unter Natitrainer Rolf Fringer beim 0:1 gegen Aserbeidschan bis auf die Knochen blamiert hatte; es war eine sporthistorische Blamage, das «Debaku» sozusagen. 24 Jahre später war alles anders: Die Schweizer wurden begeistert von fünf Offiziellen (selbstverständlich mit Maske) empfangen und waren nicht mehr zu stoppen.

Steffen macht den Panenka

Unser Herz geht auf, wenn wir an das dritte Spiel in Baku denken am 26. Juni, dieser 11:10-Penalty-Krimi gegen die Niederlande. Renato Steffen machte sich unsterblich mit seinem Panenka-Penalty, schon fast zärtlich schob er mit seinem linken Fuss den Ball und chippte das Leder sanft mittig in die Maschen. Uns durchströmt es heisst und kalt, wenn wir an den Halbfinal am 7. Juli in London denken, als der in Liverpoool nicht mehr erwünschte Xherdan Shaqiri im Wembley England im Alleingang mit einem fulminanten Freistoss aus 35 Metern und dem einen Laserstrahl von Weitschuss aus 42 Metern erledigte. Konnte es noch schöner werden? Ja! Man sieht sich immer zweimal, im Final eben traten wir einer Brust von der Breite einer IMAX-Leinwand an und spielten gegen den scheinbar übermächtigen Gegner aus dem Norden auch mit deutschen Tugenden.

Als die Mannschaft am vergangenen Sonntag im Belpmoos landete, wurde sie von Finanzminister Ueli Maurer empfangen (er hatte von Sportministerin Viola Amherd grünes Licht für diesen Auftritt bekommen). Sein unter Tränen erfolgter Ausruf «Dass ich das noch erleben darf!» prangt schon heute auf Zehntausenden Shirts, alternierend mit dem Spruch «Uns gebührt in Europa die Fussball-Corona». Vladimir Petkovic lächelte nur und sagte: «Glaaube, Maannschaft daarf stolz säin.» Und wir träumen jetzt vom Gewinn der Weltmeisterschaft.