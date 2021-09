Analyse zur Spitallandschaft – Lasst Privaten eine Chance! Die Politik hat für gleich lange Spiesse für alle Spitäler gesorgt. Das gilt es nun auch im Kanton Bern zu nutzen. Brigitte Walser

Wo finden Patienten die beste Behandlung? Und hängt die Antwort davon ab, wem das Spital gehört? Foto: Dominique Meienberg

Der bernische Regierungsrat kann die Mehrheit der Aktien seiner Regionalspitäler verkaufen. Das hat das Kantonsparlament diese Woche bestätigt. Aufgeschreckt durch den Verkauf der Aktienmehrheit bei den Spitälern im Berner Jura an eine Privatklinikgruppe, hatten Politikerinnen und Politiker einen solchen Verkauf künftig unterbinden wollen. Sie sind knapp unterlegen. Mit der beschlossenen Lösung bleiben dem Kanton alle Möglichkeiten offen – die beste Ausgangslage in dieser Zeit, in der die Spitallandschaft im Umbruch ist.

Es gibt viele Gründe, Privatspitäler vermehrt oder gar mehrheitlich in die Gesundheitsversorgung einzubeziehen. Vor dem Gesetz sind inzwischen sowieso alle Spitäler gleich, ob privat oder öffentlich, und der Kanton Bern lebt dies schon länger vor. So existiert auf der einen Seite etwa in Bern mit der Lindenhofgruppe ein fest verankertes Privatspital mit langer Tradition. Auf der anderen Seite sind die Regionalspitäler schon länger als Aktiengesellschaften organisiert. Auch wenn sie dem Kanton gehören, sind sie doch nicht in die Verwaltung eingebunden und werden deswegen manchmal nicht einmal mehr als öffentliche Spitäler kategorisiert.