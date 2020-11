Masken gehören fürs Migros-Personal inzwischen zum Arbeitsalltag. Foto: Keystone

Keine Masken beim Verkaufspersonal (zum Bericht). Keine konsequente Kontrolle der Maskenverweigerer im Supermarkt. Leere Desinfektionsmittelspender. Detailhändler und Discounter in der Schweiz erhielten in den letzten Wochen viel schlechte Presse wegen ihrer Corona-Schutzmassnahmen.

Auch in den sozialen Medien müssen sich Migros, Coop oder Lidl so einiges anhören – viel wohl auch zu Recht. Doch ein Problem gibt es bei all der Kritik: Viel zu oft wird mit dem Finger auf das Personal in den Filialen gezeigt – das ohnehin täglich mit den Corona-erhitzten Gemütern aggressiver Kunden zu kämpfen hat.