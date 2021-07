Kolumne von Tamara Funiciello - Lassen Sie uns mal über Geld reden

Etwa 3800 Franken Monatslohn: Kassierin in einem Schweizer Supermarkt. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Mindestlohn eines Gärtners EFZ beträgt 4450 Franken pro Monat.

Der Lohn einer Kassierin beträgt in etwa 3800 Franken.

Der Mindestlohn einer Fachangestellten Gesundheit ca. 4385 Franken.

Der eines Oberarztes im Kanton Zürich 10’073 Franken.

In der MEM-Industrie sind es etwa 3370 Franken.

Der Lohn einer Mutter ist Luft und Liebe.

Der Lohn einer Nationalrätin beträgt übrigens inkl. aller Spesen ca. 9590 Franken – so ersparen wir uns alle ein paar Mails.

Das sind die Beträge, mit denen Büezerinnen und Büezer auskommen müssen in der Schweiz. Das ist die Realität der Menschen in diesem Land, die Tag für Tag arbeiten gehen und Reichtum erwirtschaften. Mit diesen Löhnen müssen sie Mieten, Krankenkassen, Mobilität, Nahrung, Zahnarztrechnungen für die Kinder bezahlen. Über 1 Million Menschen in der Schweiz sind armutsgefährdet.