Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Lassen Sie den Wichtigtuern ruhig die Luft raus! Es gibt Leute, die gross angeben, indem sie viele Fremdwörter verwenden. Dagegen gibt es ein Mittel: dieses Quiz. Sandro Benini

Wissen Sie, was ein «Expletiv» ist? Er weiss es bestimmt. Foto: Getty Images / iStockphoto

Heute befassen wir uns in unserem sonntäglichen Sprachquiz wieder einmal mit Fremdwörtern. Ein Fremdwort an der richtigen Stelle ist absolut okay, aber es gibt Leute, die ihr Selbstbewusstsein daraus ziehen, möglichst viele und möglichst entlegene Fremdwörter in ihre Sätze einzuflechten.

Ja, das nervt. Und zwar besonders, wenn man die erlesenen Vokabeln der Wichtigtuer nicht versteht. Andernfalls kann man sich gelassen zurücklehnen und denken: «Du hast es offensichtlich nötig, aber weisst du was? Ich verstehe dich trotzdem! Und ich durchschaue dich.»

Kurz und gut: Der Einsatz von Fremdwörtern ist nicht zuletzt eine Frage des Stils. Aber es spricht nichts dagegen, möglichst viele im passiven Wortschatz zu haben. Und genau dabei hilft dieses Quiz. Viel Glück!

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos

