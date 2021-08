Nach der Konsultation – Lantal entlässt 32 statt 55 Mitarbeitende Die Konsultation mit den Mitarbeitern und der Personalkommission hat zu einer Reduktion des Stellenabbaus geführt.

Das Langenthaler Textilunternehmen muss aufgrund der Krise im Luftfahrtbereich Personal abbauen. Durch die Konsultation mit den Mitarbeitenden und der Personalkommission werden nun allerdings weniger Leute entlassen als zunächst geplant. Statt 55 müssen nun 32 Mitarbeitende gehen.

Zudem werden zehn Änderungskündigungen, die zu Pensenreduktionen und Funktionsänderungen führen, ausgesprochen. Dadurch blieben zumindest Stellen erhalten, teilte Lantal am Donnerstag mit. Das Unternehmen hatte die Restrukturierung Anfang August angekündigt und das Konsultationsverfahren eingeleitet.

Während dieses Verfahrens konnten die Mitarbeitenden Vorschläge und Ideen einbringen, um die Entlassungen zu mindern. Dank den konstruktiven Gesprächen und Lösungsfindungen habe die Zahl der 55 potentiell Betroffenen stark reduziert werden können, hiess es in der Mitteilung. Die gekündigten Mitarbeitenden werden mit einem Sozialplan unterstützt. Dieser sei für die Textilbranche überdurchschnittlich und fokussiere darauf, die Betroffenen in ihrer beruflichen Neuorientierung umfassend zu unterstütze, so Lantal.

Luftfahrt-Krise belastet

Bereits vor einem Jahr hatte Lantal Stellen abbauen müssen. Gemäss Angaben von Anfang August beschäftigt das Unternehmen aktuell in Langenthal und Melchnau rund 185 Mitarbeitende. Mit wenigen Ausnahmen sind sie im Aviatik-Geschäft tätig. Doch die Nachfrage für Sitzbezüge, Teppiche und Vorhänge für Flugzeuge ist aufgrund der Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie weiter tief. Dieses Geschäft ist für Lantal sehr wichtig.

Zwar zeige der Bodenverkehr (Bus, Bahn, Tram) erfreulich resistent und auch die weiteren Geschäftsbereiche zeigten eine leichte Erholung. Doch diese kompensierten den Umsatzeinbruch im Luftverkehr nicht. Daher rechnet das Unternehmen in diesem Jahr mit 60 Prozent weniger Umsatz als vor Corona und mit einer nur zögerlichen Erholung des Marktes bis ins Jahr 2024 und 2025. Die nun getroffenen einschneidenden Massnahmen stellten sicher, dass sich Lantal in dieser schwierigen Phase behaupten und später an einer Erholung es Marktes teilhaben könne, hiess es im Communiqué.

