Knall im Emmental – Langnaus Trainer muss gehen Rikard Franzén wird bei den SCL Tigers nur noch bis Ende Saison an der Bande stehen. Offenbar ist bereits ein Nachfolger gefunden worden. Philipp Rindlisbacher , Marco Oppliger

Der Abschied naht: Rikard Franzéns Zeit in Langnau endet bald. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Klar, die Bilanz ist niederschmetternd. Nur 8 Siege in 36 Spielen, ein Torverhältnis von 72 zu 136 und nach Verlustpunkten der letzte Tabellenplatz – die nackten Fakten sprechen gewiss nicht für Rikard Franzén. Und doch schien die Weiterbeschäftigung des schwedischen Trainers in Langnau noch bis vor ein paar Wochen Formsache zu sein, so jedenfalls durften die Zeichen gedeutet werden.

Tempi passati, denn Franzén ist bereits letzte Woche von der Clubführung informiert worden, dass er keine Zukunft bei den SCL Tigers haben und nur noch bis Ende der Saison an der Bande stehen wird. Bestätigen will das so (noch) niemand.