SCL Tigers: Kampf um Torhüter – Langnaus Goalie und sein Flirt mit dem SCB Ivars Punnenovs ist der beste und mit Abstand wichtigste Spieler bei den SCL Tigers. Bald wird aus ihm ein Grossverdiener – fragt sich nur wo. Philipp Rindlisbacher

Langnaus Lebensversicherung: Ivars Punnenovs ist einer der begehrtesten Spieler in der ganzen Liga. Foto: Urs Baumann

Dem Hund ging es gar nicht gut. Und so rief Ivars Punnenovs den Tierarzt an, spätabends, mit schlechtem Gewissen. Der Mann am Telefon sagte: «Sie sind es, der Goalie – kommen sie sofort vorbei.» Die Episode verdeutlichte dem Letten, wie gut er es hat in Langnau. Wie bekannt er ist. Welchen Status er besitzt. Und vor allem, dass etwas zurückkommt. «Ich bin nett zu den Leuten, die Leute hier sind nett zu mir. Das ist nicht überall so.»