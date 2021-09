SCL Tigers mit grossen Sorgen – Langnaus Goalie-Theater wird noch absurder Die nominell drei stärksten Tigers-Torhüter sind nicht einsatzbereit. Was tun? Für die Partie am Dienstag in Davos wird ein Goalie ausgeliehen. Philipp Rindlisbacher

Hinten löchrig: Die SCL Tigers kassierten zuletzt Gegentore en masse. Nun sind gleich drei Torhüter (darunter Gianluca Zaetta) verletzt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Ivars Punnenovs, die klare Nummer 1? Leidet nach einem Zusammenstoss mit Berns Topskorer Cory Conacher am letzten Freitag unter Kopfschmerzen. Gianluca Zaetta, die Nummer 2? Hat Probleme an den Adduktoren und dürfte nach elf Gegentoren in 80 Minuten Einsatzzeit mental mehr als nur angeschlagen sein. Damian Stettler, an Swiss-League-Verein Winterthur verliehen und bereits als Ersatz zurückgerufen worden? Ist ebenfalls verletzt.

Was nun? Wer um Himmels Willen hütet am Dienstag in Davos das Langnauer Tor? Auf die Schnelle einen Ausländer zu engagieren, ist freilich ausgeschlossen, schon nur aufgrund des Lizenzierungsverfahrens und den notwendigen behördlichen Schritten. Dem in Davos in Ungnade gefallenen einstigen Schweizer Nationalmannschaftstorhüter Robert Mayer haben die Tigers zwar ein Angebot gemacht, die Verhandlungen aber ziehen sich hin. Vor dem Direktduell hatten es die Bündner freilich nicht eilig.

Auf die Frage, ob er sich selbst ins Tor stellen werde, meinte Sportchef Eichmann mit gequältem Lächeln: «Ich muss zuerst ins Fitnesscenter.» Der einstige Goalie hat anstrengende Stunden hinter sich, «es kommt gerade alles Pech auf einmal zusammen». Eichmann wird für die Partie in Davos einen Keeper aus der Swiss League ausleihen, als Ersatz auf der Bank Platz nehmen könnte wie zuletzt U-20-Goalie Tim Baumann.

Wobei: Der Junior wäre eigentlich als Stettler-Ersatz in Winterthur vorgesehen. Eichmann wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen.

