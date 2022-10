Chancenlose SCL Tigers – Langnau wird dominiert – aber schon am Sonntag kommt Hilfe Im neuen Stadion der ZSC Lions verlieren die Emmentaler 0:4 und erspielen sich dabei kaum Torchancen. Der Kanadier Cody Eakin wird derweil nächste Woche debütieren. Philipp Rindlisbacher

Unter Dauerbeschuss: Tigers-Goalie Stéphane Charlin muss sich immer wieder strecken, gegen den Schuss von Juho Lammikko indes ist er chancenlos. Foto: Keystone

Ein paar Monate erst ist er da, aber in dieser Zeit hat er ordentlich auf den Deckel bekommen. Stéphane Charlin, Langnaus Ersatzgoalie, ist als schlechteste Nummer 2 der Liga bezeichnet worden, als Risiko für den Club, als Fehltransfer.

In der Vorbereitung hatte der Genfer unsicher gewirkt, bei seinem Debüt Ende September vermochte er die Zweifel an seiner Person zumindest nicht auszuräumen. Doch nun, ausgerechnet in jener Phase, in der Stammkeeper Luca Boltshauser in der Form seines Lebens zu sein scheint, durfte Charlin wieder mal ran, bei den ZSC Lions, einem Topteam. Und so viel sei verraten: Er verrichtete Schwerarbeit. In den ersten 20 Minuten etwa wurde er mit ebenso vielen Schüssen eingedeckt.

Die 3 Infos einblenden Claudio Cadonau

Mit zwei Meistertiteln aus Zug zurückgekehrt, hat sich der Verteidiger bei den SCL Tigers gewiss eine bedeutendere Rolle erhofft. Wie zuletzt im Derby gegen Bern ist der 34-Jährige auch in Zürich überzählig. Die Ilfishalle

Exakt zehn Jahre ist es her, seit Langnaus Spielstätte nach der umfassenden Sanierung eingeweiht wurde. Der Rahmen zum Jubiläum passt: Am Samstag gastiert Meister Zug. Alexandre Grenier

Langnau wollte ihn nicht mehr, in Berlin blüht er auf: In den ersten drei Partien bei den «Eisbären» erzielte der Kanadier zwei Tore und bereitete zwei Treffer vor.

«Nur» 0:1 hiess es nach dem Startdrittel aus Sicht der SCL Tigers, die zwar beinahe drei Stunden vor Beginn der Partie in Zürich angekommen, vorerst aber nicht bereit waren. Langnau war vorwiegend am Reagieren, am Hinterherlaufen, aber die Akteure Thierry Paterlinis stellten sich dabei zumindest eine Zeit lang halbwegs geschickt an, weshalb der Playoff-Finalist lange kaum Profit aus seiner Überlegenheit schlagen konnte.

Erst in der 33. Minute erhöhte das Heimteam auf 2:0, wieder fiel der Treffer in Überzahl. Letztlich verloren die Tigers 0:4, sie waren alles in allem chancenlos und erspielten sich kaum Torchancen, waren meilenweit von einem Punktgewinn entfernt. Das Geschehene jedoch dürften sie richtig einschätzen können. Man bedenke: Beim Gegner stürmten in der vierten Linie mit Reto Schäppi und Chris Baltisberger ehemalige WM-Teilnehmer…

Die Sache mit den Zuschauern

Doch zurück zu Charlin: Wenn es denn tatsächlich so etwas wie einen Gewinner gab bei den Tigers in der nigelnagelneuen Swiss-Life-Arena mit ihrer beeindruckenden Stehplatzrampe, so war es trotz vier Gegentreffern der 22-Jährige. Er parierte nicht weniger als 41 Schüsse.

Am Samstag gegen Zug dürfte dennoch wieder Boltshauser zwischen den Pfosten stehen. Trotz der Aufwärtstendenz verlief der Vorverkauf abermals schleppend, die Marke von 5000 Zuschauern wird auch gegen den Meister kaum erreicht werden. Mit mindestens so vielen verkauften Tickets pro Partie kalkulieren die Vereinsverantwortlichen, denen die Entwicklung ein wenig Sorgen bereitet.

Erfreulicheres ist derweil aus Kanada zu hören: Neuverpflichtung Cody Eakin wird am Sonntag in Langnau erwartet und dürfte zwei Tage später beim HC Ajoie mittun können. Der Stürmer, der über 700 Partien in der NHL bestritten hat, wurde Mitte Woche zum zweiten Mal Vater, Frau und Kind sind wohlauf.

Das Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions – SCL Tigers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Tore: 8. Roe (Hollenstein, Kukan/PP-Tor) 1:0. 33. Texier (Lehtonen, Wallmark/PP-Tor) 2:0. 42. Lammikko (Hollenstein, Bodenmann) 3:0. 53. Sopa (Lehtonen, Lammikko) 4:0.

Strafen: Je 3-mal 2 Minuten.

SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Sturny, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel; Aeschlimann.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.