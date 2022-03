Debakel für die SCL Tigers – Langnau verliert Spiel – und über 100’000 Franken Einnahmen Das 2:8 in Lausanne ist die 35. Niederlage der Emmentaler im 46. Saisonspiel. Ohne Goalie Ivars Punnenovs sind sie chancenlos. Und es läuft auch abseits des Eises nicht. Philipp Rindlisbacher

Flasche leer: Bei den SCL Tigers läuft in Lausanne schief, was schieflaufen kann. Goalie Tim Baumann wird von seinen Vorderleuten viel zu wenig gut unterstützt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es war ein Debakel mit Ansage: Ivars Punnenovs meldete sich krankheitshalber ab, und weil mit Robert Mayer, Damian Stettler und Gianluca Zaetta drei Goalies verletzt sind, reisten die Langnauer mit den Torhütern Nummer 5 und 6 nach Lausanne. Die Junioren Tim Baumann (19) und Louis Kurt (18) mögen talentiert sein, und es wäre deplatziert, sie für die 2:8-Klatsche gegen die um einen direkten Playoff-Platz kämpfenden Waadtländer verantwortlich zu machen. Dass sie in der National League noch kein sicherer Rückhalt sind, ist nachvollziehbar.

Baumanns Arbeitstag war denn auch nach 27 Minuten und fünf Gegentreffern beendet, sein Ersatz liess sich nach 28 Sekunden erstmals bezwingen. Überragende Figur bei den Lausannern war Jason Fuchs mit drei Toren und zwei Vorlagen, die Gäste machten es ihm aber erschreckend einfach. Im Spiel der Tigers fehlte es: eigentlich an allem.

Die 3 Infos einblenden Larri Leeger

Der Vertrag des Verteidigers bei den SCL Tigers läuft aus. Die Chancen auf eine Verlängerung sind eher gering. In Lausanne verschuldet der 35-Jährige mit seiner Strafe das 0:3. Zwischen 2014 und 2016 absolvierte Leeger gar 12 Partien mit der Schweizer Nationalmannschaft. Erik Thorell

Langnau möchte den Schweden hinsichtlich der nächsten Saison engagieren. Der Stürmer spielt derzeit erfolgreich bei Sparta Prag, die letzten zwei Saisons verbrachte er in Zug. Emilijus Krakauskas

Dank seiner Juniorenzeit in Biel belastet er das Ausländerkontingent nicht. Der Lausanner Stürmer ist Litauer – mit dem Nationalteam wird er im April das drittklassige WM-Turnier bestreiten. Die Gegner? Serbien, Estland, Polen und Japan.

Weitaus ärgerlicher als die Niederlage im Waadtland ist die Tatsache, dass die beiden verschobenen Heimspiele gegen Lausanne und Ajoie aller Voraussicht nach nicht mehr nachgeholt werden können. Es mangelt an freien Spieldaten, vor allem aber fehlen TV-Produktionskapazitäten bis zum Ende der Qualifikation am 14. März. Und ohne Fernsehbilder gibt es in der National League keine Spiele, dies ist vertraglich so geregelt, weil nicht zuletzt die Schiedsrichter während der Partien darauf zurückgreifen können müssen.

In Spiellaune: Lausannes Jason Fuchs bucht einen Hattrick und bereitet zudem zwei Tore vor. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Die Tigers liessen nichts unversucht, suchten mehrmals das Gespräch mit der Liga – ohne Erfolg. Nur vier Partien können nicht nachgeholt werden, zwei davon sind Tigers-Heimspiele. «Es ist extrem bitter und natürlich unfair für uns», sagt Geschäftsführer Simon Laager, «aber wir müssen das Ganze zähneknirschend akzeptieren». Es sei einerseits unbefriedigend für die Saisonkartenbesitzer, andererseits erleide der Verein dadurch finanzielle Einbussen: Gemäss Laager entgehen den Tigers Einnahmen im tiefen sechsstelligen Bereich. Einfach so hinnehmen will der Club das so nicht. Nach der Saison dürfte es weitere Diskussionen mit der Ligaführung geben.

Das Telegramm: Infos einblenden Lausanne – SCL Tigers 8:2 (3:0, 4:1, 1:1) 4504 Zuschauer.

Tore: 13. Fuchs (D. Riat, Sekac) 1:0. 16. Fuchs (Glauser) 2:0. 18. Genazzi (D. Riat, Fuchs/PP-Tor) 3:0. 25. Gernat (Fuchs/PP-Tor) 4:0. 27. Fuchs (D. Riat, Glauser) 5:0. 28. Frick (Sekac) 6:0. 29. Rohrbach (Olofsson) 6:1. 36. D. Riat (Sekac) 7:1. 42. Rohrbach (Olofsson, Blaser) 7:2. 44. Gernat (D. Riat) 8:2.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Punnenovs (krank), Zaetta, Stettler, Mayer, Erni und Huguenin (alle verletzt). 27. Torhüterwechsel bei den SCL Tigers (Kurt für Baumann).

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.