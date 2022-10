Langjähriger NHL-Spieler zu den Tigers – Langnau tätigt einen grossen Transfer Die Emmentaler reagieren auf den Abgang von Alexandre Grenier mit dem Engagement von Cody Eakin. Der Kanadier holte WM-Gold und spielte über 700-mal in der besten Liga der Welt. Philipp Rindlisbacher

Langjähriger NHL-Spieler: Cody Eakin jubelte unter anderem für die Vegas Golden Knights. Foto: Keystone

Der Name wird den wenigsten etwas sagen. Aber wer sich etwas intensiver mit Cody Eakin befasst, dürfte erstaunt sein, wechselt er per sofort zu den SCL Tigers. Die letzten elf Saisons verbrachte er in der NHL, der besten Liga der Welt. Für Washington, Las Vegas, Dallas, Winnipeg und Buffalo bestritt er über 700 Partien und erzielte mehr als 100 Treffer. Zudem wurde er mit dem kanadischen Nationalteam 2015 in Prag Weltmeister.

Mit dem Center, der auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann, haben die Langnauer also eine vergleichsweise grosse Nummer engagiert. Leiter Sport Pascal Müller sagt: «Er bringt mit seiner vorbildlichen Einstellung enorm viel Erfahrung in die Mannschaft und ist für seine kämpferische Spielweise bekannt.» Eakin gilt als guter Läufer und Spezialist fürs Unterzahlspiel.

In einer Grussbotschaft an die Tigers-Fans spricht der 31-Jährige vom Stolz, den er verspüre, künftig zum Team zu gehören. Er könne es kaum erwarten, mit seiner Familie nach Langnau zu kommen. Doch genau da gibt es eine kleine «Hürde»: Eakins Frau ist hochschwanger, in den nächsten Tagen sollte das zweite Kind auf die Welt kommen. Die Tigers-Verantwortlichen gehen davon aus, dass Eakin im Verlauf der nächsten zehn Tage im Emmental eintreffen wird, also nächste Woche noch nicht mittun kann.

Nach dem Abgang des Kanadiers Alexandre Grenier nach Berlin hat der Club also rasch reagiert und einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden. Grenier hatte zuletzt alles andere als überzeugt und war seinerseits der Vertragsauflösung nicht abgeneigt. Eakin unterzeichnete einen Kontrakt bis Saisonende; er wird gewiss mehr verdienen als sein Landsmann, wobei der Verwaltungsrat für die Mehrkosten aufkommen dürfte. Zuletzt hatte er mit dem NHL-Team der Calgary Flames trainiert, schaffte aber den Sprung in die Mannschaft nicht.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.