Sebastian Schilt

Langnaus vielleicht meistunterschätzter Verteidiger fällt mit einer Unterkörperverletzung aus. Seinen Platz im ersten Abwehrpaar neben Sami Lepistö übernimmt für einmal Samuel Erni.

Etienne Froidevaux

Nach 15 Saisons als Profi hört der Bieler Stürmer im Frühling auf. 2013 stieg er mit Langnau in die NLB ab, später wurde er Nationalspieler. In der laufenden Qualifikation steht er noch immer ohne Treffer da.

Yannick Blaser

Vor Saisonbeginn wurde er überraschend an die GCK Lions verliehen. Weniger erstaunt es, dass er auch in der Swiss League am meisten Schüsse blockt. Bei den Zürchern erhält der 33-Jährige am meisten Eiszeit. Eine Rückkehr nach Langnau aber ist kein Thema.