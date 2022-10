3:1-Sieg über Zug – Langnau setzt die Goodwill-Tour fort Nach dem 0:4 in Zürich kehren die SCL Tigers gegen Zug wieder auf die Siegesstrasse zurück. Erstmals in dieser Saison erscheinen über 5000 Zuschauer in der Ilfishalle. Marco Oppliger

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Die SCL Tigers feiern den sechsten Sieg in dieser Saison. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Und dann macht Sami Lepistö den Deckel drauf. 95 Sekunden vor der Schlusssirene spediert der Langnauer Verteidiger den Puck fast über das gesamte Spielfeld ins verlassene Zuger Gehäuse. Worauf es in der Ilfishalle kaum mehr einen Fan auf seinem Sitz hält. Erstmals in dieser Saison erscheinen über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer – und sie werden dafür belohnt.

3:1 bezwingen die SCL Tigers den EV Zug, es handelt sich um den sechsten Sieg in dieser Saison. Nach dem 6:1 über Lugano vor Wochenfrist setzten die Emmentaler also ihre Goodwill-Tour vor heimischem Anhang fort.

Treffsichere Finnen – Boltshauser wieder in Topform

Den Grundstein für diesen Erfolg legen die SCL Tigers im Startdrittel. Sie agieren von Beginn weg aufsässig, lassen dem Schweizer Meister wenig Platz. Und vorne agieren die Emmentaler mit beeindruckender Kaltblütigkeit. Vor dem 1:0 erkämpft Miro Zryd die Scheibe an der Bande, worauf sie bei Harri Pesonen landet – und der Finne lässt sich nicht zweimal bitten. Bezüglich Abschlussqualitäten steht Aleksi Saarela seinem Landsmann in Nichts nach. In seiner zweiten Saison jedenfalls scheint der 25-Jährige im Emmental angekommen zu sein. Bemerkenswert, wie er kurz vor der ersten Pause den Puck trotz «Begleitschutz» eines Zuger Verteidigers über die Schulter von Luca Hollenstein zum 2:0 ins Eck spediert. Es ist bereits Saarelas 8. Tor in dieser Saison. Zum Vergleich: In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es auf 10 Treffer.

Obwohl die SCL Tigers den EVZ während 40 Minuten im Griff haben, verkommt der letzte Abschnitt für sie zum Nervenspiel. Denn der Meister erhöht die Pace merklich. Aber er kann nicht kaschieren, dass es nach dem durchzogenen Saisonstart an Selbstvertrauen mangelt. Das zeigt sich besonders im Powerplay, in welchem die Zuger äusserst harmlos bleiben. Und doch fällt in der 56. Minute der Anschlusstreffer – weil Dario Simion im Slot vergessen geht. Es bedarf letztlich erneut einiger starken Paraden von Luca Boltshauser, um die drei Punkte in der umkämpften Schlussphase ins trockene zu bringen.

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers – Zug 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) 5031 Zuschauer Tore: 14. Pesonen (Zryd) 1:0. 18. Saarela (Sturny) 2:0. 56. Simion (Kovar, Herzog) 2:1. 59. Lepistö (ins leere Tor) 3:0. Strafen: SCL Tigers 2-mal 2 Minuten. Zug 3-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau, Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Saarela, Douay; Sturny, Schmutz, Weibel; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.

