Effizient zum Auswärtssieg in Davos – Langnau geht mit einem gutem Gefühl in die Pause Die SCL Tigers gewinnen auch das zweite Spiel der Woche und siegen bei Rekordmeister Davos verdient mit 3:1. Marco Keller

Zurecht führt er das Langnauer Team beim Jubel vor den mitgereisten Fans an: Stéphane Charlin, der beste Tigers--Spieler des Abends. Foto: Jürgen Staiger (Keystone).

Passives Coaching kann man HCD-Coach Christian Wohlwend nicht vorwerfen. Fünf Minuten sind noch zu spielen, es steht 0:3 und ausgerechnet Andres Ambühl hat nach wenigen Sekunden den vermeintlich letzten Strohhalm in Form einer Überzahl durch einen hohen Stock zunichte gemacht.

Wohlwend beordert trotz der vierminütigen Strafe gegen Ambühl Goalie Sandro Aeschlimann aus dem Tor und versucht, das kleine Wunder noch zu schaffen. Die Davoser spielen aber wie schon vorher und wie bereits im letzten Heimspiel gegen die ZSC Lions (0:5): bemüht, aber ohne Durchschlagskraft. Ihr kleines Erfolgserlebnis: 14 Sekunden vor Spielende gelingt Matej Stransky der Ehrentreffer.

Langnaus Goalie Stéphane Charlin verpasst so zwar hauchdünn seinen zweiten Karriere-Shutout, nach der Premiere vor 33 Monaten, als er noch in Diensten von Genf-Servette gestanden hatte. Er wurde aber zurecht zum besten Emmentaler gewählt, mit seiner Abwehrquote von 96,77 Prozent und 30 Paraden legte er die Basis zum zweiten Sieg der Woche nach dem Overtime-Heimerfolg gegen Leader Genf.

Keinen Unterbruch gibt es für einen von vier Langnauer Finnen. Der zweitproduktivste Verteidiger der Liga ist für den Karjala-Cup aufgeboten worden, der nächste Woche den Auftakt der Euro Hockey Tour macht. Andres Ambühl

In Turku könnte er am Mittwoch auch auf den Schweizer «Team-Dinosaurier» treffen. Der 39-Jahre junge Stürmer figuriert im Aufgebot von Patrick Fischer und denkt noch lange nicht ans Aufhören: Seinen Vertrag beim HCD hat er gerade bis 2025 verlängert. Sandro Aeschlimann

Der einstige Langnau-Junior ist im Landwassertal trotz gelegentlicher Reibereien mit Headcoach Christian Wohlwend zum Nationalgoalie gereift und auch er reist nächste Woche nach Finnland. Beim Führungstreffer der Tigers liess er sich zwischen den Hosenträgern erwischen.

Der Erfolg der Gäste in der ausgeglichenen Partie war verdient. Langnau steigerte sich nach einer schwierigen Startphase immer mehr und übernahm zunehmend das Spieldiktat. Den Bann brachen in der 34. Minute zwei Spieler, deren Offensiv-Output normalerweise überschaubar ist: Joel Salzgeber erzielte sein erstes Saisontor auf Zuspiel von Verteidiger Claudio Cadonau, der sich nach seiner Rückkehr aus Zug den zweiten persönlichen Assist notieren liess. Der Haudegen stand später auch an der Basis zum 2:0, das Aleksi Saarela mit einem sehenswerten Hocheckschuss fixierte. Für die Entscheidung war schliesslich Captain Harri Pesonen mit einem Kabinettstück besorgt.

Dass es nicht empfehlenswert ist, gegen die Bündner viele Strafen zu nehmen, hatten die Langnauer bereits in den ersten Spielminuten erfahren. Sie wurden gebüsst, weil sie zu viele Spieler auf dem Eis hatten und sahen sich in der Folge einem zweiminütigen Überzahl-Feuerwerk des HCD ausgesetzt. Langnau überstand dieses schadlos und fand in der Folge besser ins Spiel - vor allem mit raschem Umschaltspiel kamen sie immer wieder zu Möglichkeiten.

3728 Zuschauer. – Tore: 34. Salzgeber (Cadonau) 0:1. 48. Saarela (Lepistö, Cadonau) 0:2. 54. Pesonen (Michaelis, Saarijärvi/Ausschluss Barandun) 0:3. 60. (59:46) Stransky (Nygren/Ausschluss Diem) 1:3. – Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Guggenheim; Zryd; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Berger, Flavio Schmutz, Douay; Aeschlimann, Diem, Salzgeber; Sturny.

Die Emmentaler steigen damit mit einem guten Gefühl in die Nationalmannschaftspause, die für sie genau zwei Wochen dauert. Die erste Meisterschaftsphase ist leicht besser als im Vorjahr verlaufen. Damals totalisierten die Tigers nach 20 Spielen 20 Punkte, nun sind es vier mehr. Noch wichtiger: Aktuell sind sie voll im Rennen um einen Pre-Playoff-Platz.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

