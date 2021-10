Kantersieg der SCL Tigers – Langnau erwacht aus der Ohnmacht Die Emmentaler schiessen sich den Frust von der Seele, deklassieren den komplett überforderten Aufsteiger Ajoie 9:3. Die unfreiwillige Rekordjagd hat ein Ende. Philipp Rindlisbacher

Sieh an, es geht ja: Die SCL Tigers bejubeln gegen Ajoie den ersten Heimsieg in dieser Saison. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Also doch: Es ist möglich. Die Langnauer können daheim gewinnen. Achtmal haben sie es probiert, achtmal ist nichts passiert. Oder eben doch, nur nichts Vorteilhaftes. Genf, Ambri, die ZSC Lions, Rapperswil, Zug, Gottéron, Lausanne und Biel – sie alle verliessen die Ilfishalle als Sieger. Bei den SCL Tigers begann das Zweifeln, Verwaltungsratspräsident Peter Jakob sprach noch am Freitagabend von einer «Ohnmacht», in der sich der Verein befinde.

Aus dieser dürften die meisten Emmentaler nach dem 9:3 gegen Ajoie erwacht sein. Der Erfolg beruhigt die Gemüter des zuletzt doch ziemlich genervten Anhangs, und er lässt Coach Jason O’Leary etwas ruhiger schlafen. Mit nun 15 Punkten aus 15 Partien liegen sie – in der allerdings unübersichtlichen Tabelle – auf Rang 10.

Nur viermal hat der 25-Jährige in dieser Saison für den SC Bern gespielt, seit Freitag verteidigt er auf Leihbasis für Ajoie. Er kassiert gleich zwei kleine Strafen – beide führen zu Toren. Aleksi Saarela

Der Finne in Langnauer Diensten fällt schon wieder aus – er ist krank. An seiner Stelle spielt der Lette Darels Dukurs, Topskorer der U-20. Tim Wolf

Ajoies Goalie ist zu bedauern, nach fünf Gegentoren wird er in der 36. Minute ausgewechselt. Ersatz Viktor Östlund kann einem noch stärker leidtun: Nach 110 Sekunden ist er schon zweimal bezwungen.

Gegen Aufsteiger Ajoie schossen sich die Langnauer den Frust von der Seele, alles Angestaute musste raus – und zwar sofort. Der Beginn war mitreissend, schon nach 72 Sekunden erzielte Kay Schweri das 1:0. Alexandre Grenier doppelte mit einem herrlichen Direktschuss in Überzahl nach.

Die Gäste hingegen waren an Harmlosigkeit kaum zu überbieten, Robert Mayer musste bis zur 15. Minute nur eines tun: nicht einschlafen. Bis dahin hatte er schlichtweg nichts zu tun. Später sorgte der Goalie mit seinen üblichen Ausflügen hinters eigene Gehäuse für den einzigen Nervenkitzel aus Tigers-Sicht. Und: Im Schlussdrittel kassierte er einen Treffer von unweit der Mittellinie. Der Fauxpas darf in keinem Eishockey-Jahresrückblick fehlen.

Ein Rekord, den keiner will

Ab Spielmitte erhöhten die Langnauer das Tempo nochmals. Schweri, seit Saisonbeginn um jede Sekunde Eiszeit kämpfend, traf erneut. Wobei der Puck seinen Weg hinter die Linie via die Schlittschuhe zweier Ajoie-Spieler fand. Es folgten vier Minuten ohne Zeit zum Durchschnaufen, statt 3:0 hiess es plötzlich 7:0 (38.), auch Grenier und Anthony Huguenin liessen sich als Doppeltorschützen feiern. So gut O’Learys Leute aufgelegt waren, erwähnt werden muss, wie erschreckend schwach die Jurassier agierten: In dieser Verfassung hätten sie gewiss auch gegen jeden Swiss-League-Vertreter etliche Probleme bekundet.

Den 4747 Zuschauern war es egal, statt zu pfeifen, standen sie nun vor Begeisterung auf. Die Langnauer Akteure ihrerseits tun gut daran, den Kantersieg richtig einzuschätzen, am Samstag in Lausanne dürften sie auf erheblich mehr Gegenwehr stossen.

Ach ja: 8 Heimspiele in Serie ohne Sieg bedeuten in der Playoff-Ära Rekord, es ist eine Bestmarke, die keiner will. Immerhin haben die Langnauer dafür gesorgt, dass künftig nicht mehr permanent davon gesprochen wird.

SCL Tigers – Ajoie 9:3 (2:0, 5:1, 2:2) Tore: 2. Schweri 1:0. 13. Grenier (Huguenin, Olofsson/PP-Tor) 2:0. 30. Schweri 3:0. 34. Huguenin (Weibel) 4:0. 36. Grenier (Olofsson, Mayer) 5:0. 38. (37:01) Huguenin 6:0. 38. (37:23) Sturny (Petrini) 7:0. 38. (37:52) Fortier (Devos) 7:1. 42. Berger (Sturny/PP-Tor) 8:1. 47. Huber (Frossard) 8:2. 51. Fortier 8:3. 53. Olofsson (Schweri, Pesonen/PP-Tor).

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 5-mal 2 Minuten gegen Ajoie.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Zaetta, Leeger, Langenegger, Loosli (alle verletzt), Guggenheim und Saarela (krank). 52. Pfostenschuss Romanenghi.

