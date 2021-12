Von Trub bis Gantrisch – Langlauf boomt, aber es mangelt an Material Seit Corona ist Langlauf zum Trendsport geworden. Dieser wird nun aber wegen Materialknappheit ausgebremst. Laura Fehlmann

Beat Blaser und Alfred Wegmüller (von links) stehen in ihrem Truber Loipenhaus vor halb leeren Regalen. Foto: Marcel Bieri



Der Schnee ist früh gefallen in diesem Winter. Auch zwischen Trub und Langnau sind die Loipen längst gespurt, obschon sie nur um die 800 Meter über Meer liegen. Trotz Regen am Weihnachtstag sind sie noch gut befahrbar. An sämtlichen Feiertagen erscheinen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler und gleiten zwischen Trub, Trubschachen und Langnau hin und her.

Darüber freut sich Christian Zürcher, Präsident der Loipe Langnau–Trub. Er erinnert sich, dass im Winter 2019/20 die Loipe gerade mal zwei Tage offen war. Der schneereiche Winter des ersten Corona-Jahres brachte dann einen Langlaufboom mit sich, der weiterhin anhält. Das ist die gute Nachricht.