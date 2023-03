CS verliert langjährigen Grossaktionär – Er lässt kein gutes Haar am Führungsduo der Credit Suisse Paukenschlag bei der taumelnden Bank: Finanzinvestor Harris Associates verkauft sämtliche Aktien. Das ist kein gutes Zeugnis für Ulrich Körner und Axel Lehmann. Beatrice Bösiger UPDATE FOLGT

Neuer Paukenschlag bei der Credit Suisse: Einer der wichtigsten Aktionäre verliert die Geduld mit der Bank. Der US-Finanzinvestor Harris Associates hat sämtliche Aktien der Grossbank verkauft.

Nach dem drastischen Abfluss von Kundengeldern im vergangenen Jahr sei die Zukunft der Bank fraglich, sagte David Herro, Anlagechef von Harris Associates, zur «Financial Times». Banken in Europa würden von den steigenden Zinsen profitieren, darum stelle er sich die Frage: «Warum sollte man in etwas investieren, das Kapital verbrennt, wenn der Rest des Sektors es erzeugt?»

Investmentbank sorgt für Frust

Herro ist nicht vom Erfolg der neuen Strategie von Bankchef Ulrich Körner und Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann überzeugt. Für Frustration sorge besonders die Investmentbank. Einen grossen Teil davon lagert die Grossbank in die neue CS First Boston aus. Dazu hat sie in einem umstrittenen Kauf für 175 Millionen Dollar die Firma ihres ehemaligen Verwaltungsratsmitglieds Michael Klein erworben und ihn an die Spitze des Gebildes gesetzt.

Herro kritisiert die fehlende Transparenz und die hohen Kosten der Abspaltung. Wörtlich: «Wir halten den Plan zur Restrukturierung der Investmentbank zwar für ein hehres Ziel, aber für schwerfällig und – wenn man die Geldverbrennung anschaut – für weitaus teurer als erwartet.» (Mehr dazu: Horrorjahr der Schweizer Bank: CS-Aktie stürzt um 15 Prozent ab)

Zudem habe der als zweiter Punkt des Umbaus eingeleitete Verkauf der Verbriefungsplattform an den Finanzinvestor Apollo weniger als erwartet eingebracht. «Wir waren auch nicht zufrieden mit dem, was wir an Erlösen aus dem Verkauf von verbrieften Produkten erhielten.»

Die Grossbank selbst sagte gegenüber der «Financial Times», dass sie bei ihren Umbauplänen rascher vorankommt als geplant.

Zu Spitzenzeiten hielt die Anlagegesellschaft rund 10 Prozent der CS-Aktien.

Dass Harris Associates aussteigt, ist ein schwerer Schlag für die Credit Suisse und kein gutes Zeugnis für die Umbaupläne, die das Management im Oktober vorgestellt hat. Über Jahre hinweg gehörte die Anlagegesellschaft zu ihren wichtigsten Aktionären.

Zu Spitzenzeiten im vergangenen Jahr hielt sie rund 10 Prozent der Aktien, Ende Jahr senkte sie den Anteil auf 5 Prozent und danach auf etwa 3 Prozent. Anfang dieses Jahres fiel der Aktienanteil gemäss der Börsenbetreiberin SIX unter die Schwelle von drei Prozent.

Nach Verlusten und verschiedenen Skandalen steckt die Bank in einer grossen Krise. Alleine im vierten Quartal des vergangenen Jahres haben Kundinnen und Kunden Gelder im Umfang von 110,5 Milliarden Franken von der Grossbank abgezogen. Im laufenden Jahr soll ebenfalls ein «erheblicher» Verlust resultieren, wie Ulrich Körner bei Bekanntgabe des Jahresergebnisses sagte. (Lesen Sie unseren Kommentar: Was haben die CS-Chefs in den letzten zwei Jahren eigentlich getan?)

Jetzt dominieren Aktionäre aus dem Nahen Osten

Harris Associates hat zum ersten Mal im Jahr 2002 Aktien der Credit Suisse gekauft. Damals lag der Aktienkurs bei weniger als 30 Franken. Vor der Finanzkrise 2008 verkaufte der Finanzinvestor alle seine Anteile bei einem Aktienkurs zwischen 60 und 70 Franken mit Gewinn.

Beim zweiten Mal strich er allerdings einen grossen Verlust ein. 2009 kaufte Harris Associates erneut Credit-Suisse-Aktien. Damals lag der Kurs bei rund 23 Franken. Seit damals hat Harris verschiedentlich Aktien der Grossbank gekauft und verkauft. Anfang dieses Jahres kostete eine Aktie der Grossbank noch rekordtiefe 2,57 Franken, derzeit steht sie bei 2,76 Franken.

Das Aktionariat der Credit Suisse wird nun von Investoren aus dem Nahen Osten dominiert. Die Saudi National Bank ist im Zug einer Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr mit rund 10 Prozent eingestiegen. Der Staatsfonds aus dem Emirat Katar hält 7 Prozent, die Olayan-Gruppe aus Saudiarabien hält 5 Prozent.

