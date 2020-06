Verkehrspolitik in Thun – Langer Streit um Begegnungszone in Thun geht zu Ende Der Stadtrat hat mit seiner Beschwerde gegen den Regierungsstatthalter Erfolg gehabt. Die geplanten Verkehrsmassnahmen in Thun werden nun umgesetzt.

In Thun können nun weitere Begegnungszonen eingeführt werden. Franziska Streun

In Thun geht ein langer Streit um eine Begegnungszone in der Innenstadt zu Ende: Wie der Gemeinderat mitteilt, hat die Kantonsregierung die Beschwerde der Stadt Thun und weiteren Organisationen gutgeheissen. Der Gemeinderat nehme diesen Entscheid «erfreut zur Kenntnis». Damit bleibe die aktuelle Verkehrsregelung bestehen und könne nun hoffentlich im Grundsatz von allen akzeptiert werden. Mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens würden die Verkehrsmassnahmen definitiv rechtskräftig und umgesetzt.

Hintergrund des Streits: Ende 2018 führte die Stadt Thun im Zuge der Eröffnung des Schlossberg-Parkings in der Innenstadt die Fussgänger- und eine weitere Begegnungszone ein. Seither gilt im Bälliz sowie in der Oberen und Unteren Hauptgasse ein weitreichendes Fahrverbot. Im Frühling 2019 erteilte der Regierungsstatthalter Thun der Stadt in diesem Zusammenhang Weisungen: So verfügte er ein Fahrverbot für Velos und eine Beschränkung des Warenumschlags auf den Vormittag. Dagegen reichten die Stadt Thun, der Gewerbeverein Thun und die Innenstadtgenossenschaft Thun (IGT) beim Regierungsrat des Kantons Bern Beschwerde ein. Jetzt hat der Regierungsrat diese gutgeheissen.

«Optimierungsmöglichkeiten sind erkannt»

Unabhängig vom Beschwerdeverfahren führte die Stadt Thun Ende 2019 bei verschiedenen Interessengruppen eine Evaluation der Fussgängerzone durch, wie sie schreibt. Die Rückmeldungen seien grundsätzlich positiv gewesen. Es zeigte sich aber, dass gewisse Verbesserungsmöglichkeiten bestünden, unter anderem bezüglich Güterumschlag, Veloabstellflächen und gefahrenen Geschwindigkeiten. Der Gemeinderat habe das Tiefbauamt bereits beauftragt, bis im Herbst konkrete Optimierungsmassnahmen vorzulegen.

Die Thuner Stadtregierung ist trotz bürgerlicher Mehrheit bei der Verkehrspolitik auf ähnlicher Linie wie die linke Stadt Bern.

( cse )