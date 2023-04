Tagestipp: Gesprächsabend zum Trift-Stausee – Landschafts­schutz oder Energie­wende? Im Alpinen Museum treffen Gegnerinnen und Befürworter des Trift-Stausees aufeinander. Vor der Diskussion gibt es eine musikalische Darbietung.

Wasserkraft oder die Idylle bewahren? Der Triftgletscher im Hintergrund mit Triftsee und Hängebrücke im Oktober 2022. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der geplante Trift-Stausee liefert Wasserkraft und damit grüne Energie. Gleichzeitig ist er ein Eingriff in die idyllische Bergwelt im Berner Oberland. Ein Dilemma also? Was gewichten die, die entscheiden, höher – den Landschaftsschutz oder die Energiewende? Im Alpinen Museum debattieren Jan Remund, Berner Grossrat (Grüne), und Dominik Siegrist, Mitglied des Komitees gegen den Stausee. Der Abend beginnt mit einer Suite der Musikgruppe «Alpenglühn» zur Trift. (sab)

