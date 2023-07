Sexualverbrecher aus Bern – Landesverweis für einen verurteilten pensionierten Türken Ein Mann, verurteilt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung, muss die Schweiz nach seiner 56-monatiger Freiheitsstrafe verlassen.

Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass an den Begründungen des Berner Obergerichts nichts auszusetzen sei. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

Ein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilter Pensionierter muss die Schweiz nach Verbüssung seiner Freiheitsstrafe von 56 Monaten verlassen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Türken abgewiesen, der über mehrere Jahre hinweg seine ebenfalls aus der Türkei stammende Partnerin misshandelte.

Das Berner Obergericht verurteilte den Mann im Mai 2022 wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Drohung und Missbrauchs einer Fernmeldeanlage – alles mehrfach begangen – zu einer Freiheitsstrafe, einer bedingten Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 30 Franken und einer Busse von 300 Franken.

Es ordnete zudem eine Landesverweisung von zehn Jahren an. Dies geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor. Der Pensionierte beantragte in seiner Beschwerde beim höchsten Schweizer Gericht einen Freispruch und die Aufhebung der Landesverweisung – vergeblich.

Das Bundesgericht hält in seinen Erwägungen fest, das Berner Obergericht habe sorgfältig begründet, weshalb es das Opfer für glaubwürdig halte und sich bei der Verurteilung weitgehend auf dessen Aussagen stützte. Daran sei nichts auszusetzen.

Nicht integriert

Zudem spreche nichts gegen eine Landesverweisung. Der Türke hatte argumentiert, dass er Flüchtling sei und ihm bei einer Rückweisung eine Festnahme oder Folter drohe. Laut Bundesgericht hat der Mann jedoch nicht ausreichend klar aufgezeigt beziehungsweise glaubhaft gemacht, inwiefern er in der Türkei verfolgt würde.

Auch gebe es keine anderen Gründe, weshalb von einem Härtefall auszugehen sei. Der Verurteilte lebe zwar seit 22 Jahren in der Schweiz, spreche aber kaum Deutsch.

Sein soziales Umfeld in der Schweiz bestehe aus Landsleuten. Zudem sei er wirtschaftlich nicht integriert und habe von April 2006 bis März 2019 Sozialhilfe von total 430'000 Franken erhalten.

SDA/mb

