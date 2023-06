Beziehungs-Experiment – Lässt sich Liebe per Vertrag regeln – sie hat es ausprobiert Die Künstlerin Jeanne Spaeter suchte via Inserat einen Mann für ihr einjähriges Experiment. Daraus ist nun eine Bühnenperformance entstanden. Denise Jeitziner

Findet, dass Liebesbeziehungen gar nicht so mystisch sind, wie die meisten meinen: Die 29-jährige Performance-Künstlerin Jeanne Spaeter aus Bern. Foto: Yoshiko Kusano

Bei Jeanne Spaeters erstem Tinder-Date mit Mike Argiz ging es nicht ums Flirten, nicht ums Verlieben und auch nicht darum, ihn ins Bett zu kriegen. Sie wollte nicht einmal etwas von ihm – oder zumindest nicht das, wonach es aussah. Ihr war egal, wer er ist und was er tut. Hauptsache, er würde sich auf ihr Dating-Experiment einlassen – eine Beziehung nach Vertrag. «Unser erstes Treffen war wie ein Vorstellungsgespräch», sagt die 29-jährige Genferin, die seit einigen Jahren in Bern lebt. «Ich wusste danach nicht einmal, was er beruflich macht.»

Was sie antrieb, waren Fragen wie: Kann eine Beziehung mit jemandem funktionieren, den man zufällig ausgewählt hat und nicht, weil man sich zu ihm hingezogen fühlt? Kann Liebe entstehen, wenn man bestimmte, vertraglich festgelegte Beziehungsregeln befolgt? Dafür musste die Performance-Künstlerin aber zuerst einen geeigneten Mann finden.

«Ich fand ihn attraktiv und süss, aber ich fühlte mich nicht wirklich zu ihm hingezogen.» Jeanne Spaeter, Performance-Künstlerin

Sie schaltete Inserate auf allen möglichen Plattformen, hing Zettel bei kulturellen Orten in Bern auf, erstellte Dating-Profile. Ihre Ansprüche waren bescheiden: Zwischen 25 bis 35 Jahre alt musste er sein, wohnhaft in Bern und in der Lage, sich auf Französisch, Englisch oder Deutsch zu unterhalten. Und dann meldete sich der 28-jährige Autoverkäufer Mike Argiz aus Bern.

«Ich fand ihn süss, aber ich fühlte mich nicht wirklich zu ihm hingezogen», erinnert sich Spaeter. Wenn er Ja zu ihrem Experiment sagen würde, würden sie bald trotzdem viermal Sex pro Monat haben. So schrieb es ihr Beziehungsvertrag vor. Nach 365 Tagen sollte es nur zwei Optionen geben. Entweder sie heiraten, oder sie sehen sich nie wieder. Argiz hörte sich alles an und willigte ein paar Tage später tatsächlich ein.

«Was für eine beschissene Idee»

Tönt nach Reality-TV, nach einer Künstlerin, die um jeden Preis auffallen will. Die freundliche junge Frau, die pünktlich auf dem Videotelefonie-Bildschirm erscheint, wirkt aber so gar nicht wie eines dieser Trash-TV-Sternchen. Mit ihrem markanten Pony und der grossen Brille würde man eher auf eine Grafikerin mit Faible für Kunst und Soziales tippen.

Wie kommt man bloss auf so ein verrücktes Experiment? «Das haben sich meine Freunde auch gefragt», sagt Jeanne Spaeter und lacht. Eine Freundin habe ihr erst kürzlich gesagt, was sie im ersten Moment gedacht habe: «O mein Gott, was für eine beschissene Idee.» Interveniert habe aber niemand, bloss gesagt, dass Mike ein netter Typ sei. Auch ihre Eltern hätten ihr die Sache nicht auszureden versucht. «Sie haben sich aber schon ein bisschen Sorgen um mich gemacht.»

«Ich war schon immer irritiert von der Mystik um die romantische Liebe.» Jeanne Spaeter, Performance-Künstlerin

Es ist nicht Spaeters erstes Projekt zum Thema Liebe, Romantik und Beziehungen. Für eine frühere Performance verschickte sie Fragebogen an Leute, mit denen sie mal etwas hatte, und liess sich für ihre Dienste als Liebespartnerin bewerten. Inspiriert wurde sie von den Büchern der Soziologin Eva Illouz, die findet, Romantik und Liebe seien untrennbar mit Konsum und dem Kapitalismus verknüpft.

«Ich war schon immer irritiert von der Mystik um die romantische Liebe», sagt Spaeter. Es handle sich dabei um ein relativ junges gesellschaftliches Konstrukt. Ihre These: Beziehungen sind im Grunde viel rationaler, als man annimmt. So wie früher, als es vor allem um eine wirtschaftliche Sozialpartnerschaft ging und weniger um Gefühle.

Jeanne: «❤️ Mike und ich haben zwei Nächte im selben Bett geschlafen. Ich habe seinen Namen in meinen Kontakten von ‹Mike Tinder› zu ‹Schatz› geändert.» Tag 2 als Paar (aus dem Instagram-Account Relation amoureuse de qualité

Genau das wollte sie mit Mike Argiz beweisen. Bei ihrem erst dritten Treffen sagten sie offiziell Ja zueinander – coronabedingt in einer Videokonferenz vor fünfzig Freunden und Familie. Es war wie bei einer zivilen Hochzeit und erinnert an Dating-Shows wie Netflix’ «Love Is Blind», bei denen sich Fremde einzig basierend auf Gesprächen füreinander entscheiden – und am Ende sogar heiraten.

Vertrag hält Kosenamen und Sex-Frequenz fest

Den mehrseitigen Beziehungsvertrag hatte Jeanne Spaeter gemeinsam mit einer Anwältin aufgesetzt, damit alles «so legal wie möglich» ist. Er enthält zig Klauseln, die alles genau regeln: die Anzahl Stunden, die sie tagsüber miteinander verbringen mussten (32 pro Monat), die Anzahl Nächte im selben Bett (zwölf pro Monat), wie oft sie Sex haben müssten (viermal pro Monat), eine Auswahl an Kosenamen (zum Beispiel Liebling, Baby, Hase, Floh, Herz, Schätzeli), dass sie gemeinsam die Sommerferien verbringen müssen oder wann sie das erste Mal «Ich liebe dich» zueinander sagen (nach sechs Monaten).

«Ich wollte damit zeigen, dass ein Liebespaar eine soziale Konstruktion ist. Ich bin sicher, dass die meisten Paare nach vertraglichen Regeln leben, zumindest implizit.» Dieses Implizite habe sie zu Papier bringen wollen, um dann herausfinden, ob zwei Fremde basierend auf so einem Vertrag Gefühle füreinander entwickeln könnten.

Die einzelnen Punkte leitete sie aus Beobachtungen in ihrem Umfeld ab. Von einer Freundin wusste sie etwa, dass diese einmal pro Woche Sex hat, weil sie sonst das Gefühl hat, etwas in ihrer Beziehung sei nicht in Ordnung. Die Regel mit den zwölf Nächten pro Monat hat sie vom Lied «Trois nuits par semaine». «Ich wollte damit unterstreichen, wie stark die Popkultur definiert, wie ein Paar zu sein hat.» Mike Argiz war mit allem einverstanden. Den einzigen Vertragspunkt, den er ergänzen wollte: dass sie eine monogame Beziehung führen.

Jeanne: «Mein Freund hat mir gesagt, dass er in mich verknallt sei. Mike und ich hatten dreimal Sex diese Woche.» Tag 23 als Paar (aus dem Instagram-Account Relation amoureuse de qualité

Sie begannen, sich regelmässig zu sehen, gingen gemeinsam ins Restaurant, trafen Freunde, machten Ausflüge – genau wie andere Liebespaare auch, bloss nach den vorgegebenen Regeln, die beide sehr konsequent befolgten. An Tag 16 schliefen sie zum ersten Mal miteinander; Jeanne Spaeter hielt den Moment danach mit der Kamera fest und schrieb auf dem gemeinsamen Instagram-Account «Relation amoureuse de qualité» unter anderem: «Mike und ich hatten das erste Mal Sex. Ich habe ein zweites Kissen für mein Bett besorgt. Er hat mich einem seiner Freunde vorgestellt.»

Auch die Kondomverpackung bewahrte sie auf, genau wie alle anderen Beweise für ihre Beziehung. Ein Kinoticket, einen Ring, den Familienkalender, auf dem sie alle gemeinsamen Aktivitäten festhielt. «Wir haben sehr viel mehr als die vorgeschriebenen Stunden verbracht», sagt Jeanne Spaeter und findet es rückblickend «verrückt, wie schnell wir den Vertrag verinnerlicht haben».

«Manche Leute mögen es nicht, wenn am heiligen, mystischen Bild der romantischen Liebe gerüttelt wird.» Jeanne Spaeter, Performance-Künstlerin

Auf den Instagram-Posts, die sich wie eine Art bebildertes Tagebuch lesen, sehen die beiden zufrieden, sogar glücklich aus. Nach knapp drei Wochen sagte Mike zu Jeanne, er sei in sie verknallt. «Vor allem am Anfang war alles sehr aufregend und schön», erinnert sich Spaeter. Vielleicht auch deswegen, weil der gesellschaftliche Druck von ihnen abgefallen war. «Eine Paarbeziehung gilt als oberste Priorität. Wer Single bleibt, gilt als bemitleidenswert und endet einsam mit einem grossen Glacebecher. So wie Bridget Jones.» Dieser soziale Druck laste vor allem auf Single-Frauen, aber auch Männer spürten ihn.

Beziehungspause in der Hälfte

Jeanne Spaeters Plan mit der konstruierten Liebesbeziehung schien aufzugehen, trotz der extrem unterschiedlichen Interessen. Sie interessiere sich für Ausstellungen, er für Videospiele. Sie gehe gern ins Theater oder Kino, er verbringe lieber Zeit mit seinen Freunden oder mit Lesen. «Das war herausfordernd. Aber eines der Ziele war es ja gerade, sich Mühe zu geben, um für den anderen attraktiv zu sein.» Einige Kommentarschreibenden fühlten sich derweil provoziert. «Manche Leute mögen es nicht, wenn am heiligen, mystischen Bild der romantischen Liebe gerüttelt wird.»

Jeanne: «Ich fühle, dass sich zwischen uns eine Distanz entwickelt.» Tag 107 als Paar (aus dem Instagram-Account Relation amoureuse de qualité ).

Sie liess sich nicht beirren, auch nicht, als ihre Beziehung nach ein paar Monaten zu harzen begann. «Ich fand es manchmal anstrengend, Zeit mit Mike zu verbringen.» Auch er habe sich zuweilen überwinden müssen, sie zu sehen. Sie mussten eine Pause einlegen, versuchten einen Neuanfang – euphorisiert, so wie viele Paare nach einer temporären Trennung. Sie verhandelten ihre Beziehung neu, etwa den Punkt mit dem Sex, mit dem vor allem Argiz haderte. Brauchen wir eine Penetration? Einen Koitus? Sie einigten sich darauf, dass alle Formen von sexueller Intimität zählen. Zum Beispiel, nackt unter der Bettdecke zu liegen und einander zu berühren.

Mike: «Ich habe Jeanne betrogen, und sie war verletzt deswegen. Das hat mich sehr überrascht.» Tag 177 als Paar (aus dem Instagram-Account Relation amoureuse de qualité ).

Dann wurde ihm die psychische Belastung zu viel. Es war im November, am Jahrestag ihres ersten Tinder-Dates. Ein Restaurantbesuch endete in einem grossen Streit und schliesslich in der Trennung. «Ich bin wirklich erleichtert, dass ich die Performance abgebrochen habe», schreibt Argiz auf Instagram, aber es sei ihm nicht leichtgefallen, weil er sich immer noch verpflichtet fühle. Aber: «Wir hatten ein wirklich schönes letztes Abendessen und ein sehr gutes Gespräch.» Jeanne Spaeter sagt, sie habe sich gefühlt, als hätte sie einen Teil ihrer Identität verloren. «Am Ende habe ich unsere Beziehung aber mehr vermisst als Mike als Person.»

Was ihr bleibt, sind all die Tagebücher, Fotos, Videos, Souvenirs und die Erfahrung, dass eine konstruierte Beziehung funktionieren kann, wenn man will. Daraus ist die Bühnenperformance «Love under Contract» entstanden, die sie nun als Premiere im Berner Theater Tojo auf die Bühne bringt. Ob Mike Argiz kommen wird? Sie wisse es nicht. Seit ihrer Trennung hatten die beiden keinen Kontakt – so wie es Jeanne Spaeter in ihrem Beziehungsvertrag festgehalten hat.

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und schreibt hauptsächlich über gesellschaftliche Themen. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.