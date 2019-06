Länger zum halben Preis Zug fahren

Seinen Vorstoss begründet der Fraktionschef der SP mit sozial- und klimapolitischen Überlegungen. Eine Anhebung der Altersgrenze entlaste zum einen das Budget der Jugendlichen in Ausbildung und deren Eltern. Zum anderen würden die Jugendlichen ermutigt, dem öffentlichen Verkehr treu zu bleiben, anstatt im Alter von 18 Jahren so schnell wie möglich auf das Auto oder Motorrad umzusteigen. Nordmann ist überzeugt: «Durch diese einfache Tarifmassnahme wird die neue Generation Umwelt und Klima schonen.» Der Übergang zu den höheren Ticketpreisen für Erwachsene werde so sanfter.

Im Parlament ist die Forderung umstritten. Die Gegner aus dem bürgerlichen Lager stören sich vor allem daran, dass die Politik in die Preisgestaltung der ÖV-Unternehmen einzugreifen versuche. Nach Nordmanns Vorstellung soll sich der Bundesrat bei der zuständigen Stelle für eine Anhebung der Altersgrenze einsetzen, also beim nationalen Tarifverbund «Direkter Verkehr Schweiz» (CH-direct), der rund 250 verschiedene Transportunternehmen umfasst und sich für ein einheitliches und einfaches Tarifsystem engagiert.

Branche ist offen für den Vorschlag

FDP-Nationalrat Thierry Burkart findet, die Politik solle die Verantwortung für das Marketing, wie Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren stärker an den ÖV gebunden werden können, den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs überlassen. «Eine Giesskannenlösung aus der Politik, wie von Roger Nordmann vorgeschlagen, ist nicht das richtige Instrument.» Der öffentliche Verkehr sei in den Spitzenzeiten heute schon völlig überlastet.

Auch Martin Candinas (CVP) geht der Vorschlag «zu weit» – nicht zuletzt, weil damit eine mögliche Änderung der Gesetzgebung verknüpft ist. Sollte nämlich die ÖV-Branche die Forderung ablehnen, so geht aus Nordmanns Vorstoss hervor, soll der Bundesrat eine Anpassung des Gesetzes über die Personenbeförderung oder der entsprechenden Verordnung prüfen.

Doch so weit muss es nicht kommen. Die ÖV-Branche jedenfalls zeigt sich offen. CH-direct-Sprecher Thomas Ammann spricht von einer «Massnahme, die man diskutieren kann»: «Es ist zielführend, die Jugendlichen möglichst lange im öffentlichen Verkehr zu halten.» Auch sei sich die Branche den Herausforderungen beim Jugendsortiment bewusst, insbesondere angesichts der Klimadiskussion. Ammann verweist auf neue Angebote wie das «Halbtax Jugend» für 100 Franken oder «Seven25», das bis zu einem Alter von 25 Jahren zwischen 19 und 5 Uhr zu beliebigen Fahrten in der 2. Klasse berechtigt, dies auf dem gesamten GA-Streckennetz.