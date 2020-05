Schoggi-Unternehmen in der Krise – Läderach entlässt ältere Mitarbeiter ohne Sozialplan Die strenggläubige Unternehmerfamilie Läderach preist sich für ihre christliche Ethik. Diese Woche stellte sie 27 zum Teil langjährige Mitarbeiter auf die Strasse. Der älteste ist 63-jährig. Peter Burkhardt

Geschäftsführer Johannes Läderach in einem seiner Schokoladeläden. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der bekannte Schokoladenhersteller Läderach wurde Anfang Jahr boykottiert, weil der Chef als evangelikaler Christ gegen Abtreibungen kämpft und als homophob verrufen ist.

Jetzt sorgt Läderach schon wieder für Unruhe – diesmal unter seinem eigenen Personal. Am Mittwoch erhielten die «geschätzten Mitarbeitenden» per Mail die Hiobsbotschaft, dass es in der Schweizer Zentrale «infolge der Corona-Auswirkungen» einen Stellenabbau gebe.

Mehrere Entlassene stehen kurz vor der Pensionierung

Sie sähen sich «leider gezwungen», Kündigungen auszusprechen, schrieben Verwaltungsratspräsident Jürg Läderach und Geschäftsführer Johannes Läderach. Betroffen sind 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Ennenda GL und Bilten SZ. Sie dienten dem Unternehmen teils während fast zweier Jahrzehnte – ganz nach dem firmeneigenen Motto «Chocolate Family».

Unter den Entlassenen sind etliche Kadermitglieder, darunter ein Mitglied der Gruppenleitung, der Direktor Supply Chain, der Leiter der Vertriebsentwicklung Schweiz/Deutschland und die Finanzdirektorin, die erst kürzlich zur «CFO of the Year» gewählt wurde. Darüber hinaus sind 22 weitere Mitarbeitende aus den Abteilungen Produkteentwicklung, Produktion, Marketing, Finanzen und Vertrieb betroffen.

Mehrere Entlassene stehen wenige Jahre vor der Pensionierung. Der älteste ist 63-jährig, ein anderer 62-jährig, ein dritter 59-jährig. Sie haben geringe Chancen, eine neue Stelle zu finden – vor allem jetzt in der beginnenden Wirtschaftskrise.

Mitarbeitern deutlich tiefere Löhne angeboten

Was den Mitarbeitern vor allem sauer aufstösst: Für die Betroffenen gibt es keinen Sozialplan, der die finanziellen Folgen der Kündigungen lindert. Also keine Abfindungen und auch keine Möglichkeit für eine Frühpensionierung.

Ein Sozialplan ist Pflicht, wenn ein grösserer Arbeitgeber 30 Arbeitnehmern kündigt. Ein Mitarbeiter hegt den Verdacht, dass Läderach diese Pflicht umgeht, indem er die Zahl der Entlassenen absichtlich unter die Schwelle von 30 senkte. Johannes Läderach bestreitet dies.

Doch: Mindestens drei Mitarbeitende erhielten laut dem Mitarbeiter ebenfalls am Mittwoch neue Arbeitsverträge ausgestellt. Die neu angebotenen Stellen seien deutlich unter dem Niveau und dem Anstellungsgrad der bisherigen Position. Zudem seien die neu angepassten Löhne derart tief angesetzt, dass eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses für die Mitarbeitenden kaum mehr möglich ist. Womöglich werde hiermit eine freiwillige Kündigung «erwartet», so der Verdacht.

«Ein Sozialplan liegt leider nicht drin»

Wie, Herr Läderach, ist all das mit Ihrer christlichen Ethik zu vereinbaren? Johannes Läderach antwortet: «Ein Sozialplan liegt leider nicht drin.» Bei einem Umsatzrückgang von einigen Prozenten hätte er einen solchen finanziert. Aber Läderach leide wegen der Corona-Krise in der Schweiz unter einem Umsatzrückgang von mehr als 50 Prozent, in Deutschland seien es zwischen 20 und 30 Prozent.

Läderach räumt allerdings ein, das Unternehmen habe genügend Kapital und die Liquiditätssituation sei «absolut ausreichend». Damit stellt sich die Frage, wieso es mit den Entlassungen so eilt.

«Als Christ und als Mensch blutet einem das Herz bei einer solchen Trennung.» Johannes Läderach, Geschäftsführer

Ein Insider verdächtigt die Familie, die Corona-Krise nur als Vorwand für die Kündigungen zu benutzen. Denn im Schreiben an die Mitarbeiter steht, es gehe auch um die «Bereinigung der Unternehmensstruktur». Die Entlassungen würden «im Sinne der Stärkung der eigenständigen Verkaufs- und Marketingorganisationen in unseren verschiedenen Märkten getroffen».

Johannes Läderach bestätigt, dass aufgrund der Expansion des Unternehmens in andere Länder schon länger geplant war, gewisse zentrale Funktionen wie Marketing und Vertrieb in die Verantwortung der Ländergesellschaften zu geben. Er habe aber geglaubt, die Stellen in der Zentrale dank des wachsenden Geschäfts aufrechterhalten zu können. «Nun sind die Umsatzeinbrüche wegen Corona so gross, dass wir zur Sicherung der gut 1000 Mitarbeiter den Stellenabbau machen müssen. Als Christ und als Mensch blutet einem das Herz bei einer solchen Trennung.»

Der Insider hingegen sagt: «Christlich-ethisch hört auf, wenn es ums Geld geht.»