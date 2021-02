Happy End nach Entführung – Lady Gagas Hunde Koji und Gustav sind wieder da Die Bulldoggen wurden am Mittwoch entführt, der Hundesitter wurde angeschossen. Nun hat eine Frau die Tiere zurückgebracht.

Die beiden Bulldoggen wurden am Mittwoch Lady Gagas Hundesitter entrissen, der Mann wurde dabei angeschossen. Nun sind sie zurück bei ihrem Frauchen. Foto: Lady Gaga / Instagram

Die Sängerin Lady Gaga kann aufatmen: Ihre beiden Hunde Koji und Gustav sind wieder da. Dies gab die Polizei in Los Angeles (LAPD) am Freitagabend (Ortszeit) per Twitter bekannt.

Eine Frau habe die Tiere, die seit einem Überfall am Mittwoch vermisst wurden, der Polizei und Angestellten von Lady Gaga übergeben, so das LAPD weiter. Zu der Identität der Frau und dem Fundort wolle man sich nicht weiter äussern, da die Angelegenheit weiter polizeilich untersucht werde.

Bei einem Spaziergang mit dem Hundesitter waren die beiden Tiere in Hollywood entführt, der Sitter angeschossen und verletzt worden. Die Musikerin selbst meldete sich am Freitag zu Wort. Sie sei «todtraurig», schrieb Lady Gaga auf Instagram. Sie sei bereit, 500’000 Dollar (etwa 455’000 Franken) Belohnung für die sichere Rückgabe ihrer Hunde zu zahlen.

Der verletzte Hundesitter sei stabil und nicht lebensgefährlich verletzt, hiess es von der Polizei. Die Ermittler suchen weiterhin nach zwei Tatverdächtigen. Der Raub ereignete sich während eines Rom-Besuchs von Lady Gaga, die sich nach Medienberichten dort zu Dreharbeiten aufhalten soll.

Lady Gaga hat ihre Hunde zurück. Foto: Jordan Strauss (Keystone/Invision/AP/dpa)

SDA