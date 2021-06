Gastrokritik Poke Nation – Lachs «schwimmt» durch Wolkenbruch Für Poke Bowls werden Fisch, Reis und Salat kombiniert – doch den Hüttenkäse hätte es für die Testesserin nicht unbedingt gebraucht. Sophie Reinhardt

Leicht, frisch und ziemlich viel verschiedenes im Teller, so sind Poke Bowls. Foto: sie

Das Wetter machte den Aufgetischt-Essern diese Woche einen dicken Strich durch die Rechnung. Gerade als sie sich aufmachen wollen, schüttet es wie aus Kübeln. Das Haus zu verlassen, kommt überhaupt nicht infrage. Aber die Pandemie lehrte uns unter anderem, dass Essen auch nach Hause geliefert wird.

Uns gelüstet zu Mittag ein leichtes Gericht – und ein exotisches. Und so bestellen wir zwei sogenannte Poke Bowls. Dieser eher neuere Foodtrend will kalifornisches Gesundheitsbewusstsein, hawaiianische Gelassenheit und japanische Kochkunst in einem Teller vereinen. Hört sich nach Chrüsimüsi an. Aber ist es das auch?