Glosse über das Haus meiner Kindheit – Kurze Stippvisite im Kindheitsparadies Paul McCartney besuchte kürzlich nach über 50 Jahren wieder das Haus seiner Kindheit. Der «Wahrheit»-Kolumnist tat Ähnliches, stiess aber auf eine ziemlich misstrauische Bewohnerin. Alexander Sury

Orte der Kindheit: Nein, im Schloss Reichenbach in Zollikofen haben wir leider nicht residiert, aber immerhin ganz in der Nähe. Foto. Michael Schneeberger

Ich stand vor dem dreistöckigen Haus, in dem ich in meiner Kindheit gewohnt hatte, und fühlte mich ein wenig wie eine Eindringling. Alles wie damals, und doch irgendwie anders. Die Fassade könnte einen Anstrich vertragen, aber war das nicht schon damals ein Dauerthema? Da ist der Baum, auf den ich oft kletterte und von dem ich freien Blick hatte hinunter zur Aare zum Schloss Reichenbach. Dort wollte ich als Erwachsener wohnen. Da bei diesem Zaun bauten wir aus alten Leintüchern jeweils ein riesiges Zelt im Sommer und übernachteten darin. Und der Findling, an dem man auf der Zufahrt vorbeikommt, wirkte jetzt gar nicht mehr wie ein riesenhaftes Gebirge.