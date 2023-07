Spiezer Grandhotel – Kurze Blütezeit und langsamer Niedergang Mit einem Hotelbau vor 150 Jahren erhoffte sich der Besitzer Anschluss an den Fremdenverkehr. Doch es erging ihm wie anderen, nur platzte sein Traum viel schneller. Hans Heimann

Mit Trümmern und Schutt der alten Stadtbefestigung wurde die Halbinsel nach Osten und Süden aufgeschüttet und darauf das erste Grandhotel von Spiez nahe der Schiffanlegestelle erstellt. Foto: «Thunersee» von Markus Krebser

Obschon bereits seit 1835 eine Strasse entlang des linken Seeufers nach Interlaken bestand, lag Spiez damals aus touristischer Sicht noch etwas abseits. Mit dem Bau einer Schiffstation um 1870 in Schlossnähe und bei der Bucht erhoffte man sich, Anteil am aufstrebenden Reiseverkehr im Berner Oberland zu erlangen. Bevor dieser Landungsplatz bestand, mussten sich Passagiere mit kleinen Booten zwischen dem Ufer und den vorgelagert im See anhaltenden Dampfschiffen transportieren lassen.