Gesprengte Geldautomaten – Kurz nach der Explosion loggte sich der Bancomaten-Bomber im Café-WLAN ein Die mutmasslichen Täter von Sevelen SG operierten mit hochexplosivem Terror-Sprengstoff. Erstmals kommen nun Details zu den Bancomaten-Bombern ans Licht. Lisa Aeschlimann

12. Dezember 2019: Die Täter in Sevelen SG knacken den Tresor und erbeuten 126’600 Franken. Foto: Kantonspolizei St. Gallen 20. Dezember 2019: In Neftenbach stürzt nach der Sprengung sogar ein Teil der Decke ein. Foto: Kantonspolizei Zürich 1 / 2

Um 1.33 Uhr reisst ein Knall die Einwohnerinnen von Sevelen SG aus dem Schlaf. Im Dorf an der Liechtensteiner Grenze wird am 12. Dezember 2019 der Raiffeisen-Bancomat an der Bahnhofstrasse gesprengt. Der Sachschaden ist mit mehr als 100’000 Franken immens. Die Täter fliehen mit einer Beute von 126’600 Franken – unerkannt.