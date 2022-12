Dinoeier und Freiluftfondue – Kuriose Polizeieinsätze 2022 Die Berner Kantonspolizei hat im zu Ende gehenden Jahr Hunderte Einsätze geleistet. Viele davon wurden publik – diese fünf bisher nicht.

Brennendes Alphaus? Nein, mehrere Personen genossen ein Freiluft-Fondue über einem Lagerfeuer. Foto: Getty Images

Das Freiluftfondue

Bei einer Meldung über ein brennendes Alphaus rückten wie üblich sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr aus. Vor Ort war bei dem Gebäude aber kein Brand festzustellen. Dafür ein Feuer, etwas oberhalb des Alphauses. Eine Gruppe genoss hier ein Freiluft-Fondue über einem kontrollierten Lagerfeuer. Die Enttäuschung bei den Polizisten: Das Caquelon war bereits leer.



Die Rauchmaschine

Starker Rauch aus einem Fenster! Diese Meldung führte wie üblich zu einem Grossaufgebot von Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kämpften sich in voller Ausrüstung ins fünfte Stockwerk des Hauses hoch, drangen in die betroffene Wohnung ein – und sahen ziemlich verblüfft, woher der Rauch kam. In einem der Räume stand eine Rauchmaschine, die offenbar in den Morgenstunden in Gang gesetzt worden war. Den Verursachern dürften die Köpfe geraucht haben, als sie wenig später Post von der Feuerwehr erhielten, die ihnen den Einsatz verrechnete.

Die Kinderüberraschung

Die Meldung liess aufhorchen: Ein Mann vergrub in der Nähe eines Kinderspielplatzes etwas im Boden. Die Beschreibung des Verdächtigen: etwa 1,80 Meter gross, dunkle Kleidung. Beim Spielplatz stutzten die Polizisten, weil der Mann tatsächlich immer noch damit beschäftigt war, Löcher in die Erde zu graben. Bei genauerem Hinschauen stellte sich heraus, dass der Mann nichts Verbotenes verschwinden lassen wollte – er vergrub Dinosauriereier für einen Kindergeburtstag.

Die Kletterpartie

Es ist ein Klassiker der Polizei- und Feuerwehreinsätze, in dieser Version aber nicht unbedingt. Eine junge Frau meldete, dass ihre Katze einen Baum hochgeklettert war – und auf einer Höhe von sieben Metern jetzt feststeckte. Die Besitzerin entschied, der Katze zu helfen, und kletterte zu ihr hoch. Oben angekommen, konnte sie nachvollziehen, wie es der Katze erging – denn auch sie traute sich den Abstieg aus der schwindelerregenden Höhe nicht mehr zu. Auf Polizei und Feuerwehr wartete so ein Doppeleinsatz: Sie befreiten die Katze und die Frau über eine Leiter aus der misslichen Lage.

Die Taschenlampe

Einbrecher nutzen bekanntlich die Dunkelheit. Für die Polizei sind deshalb Hinweise zu verdächtigen Personen und Auffälligkeiten im Dunkeln wichtig. So erreichte die Polizei eines frühen Morgens die Meldung, dass eine Person mit einer Taschenlampe um ein Haus schleiche. Die Polizisten sprachen den Mann an – der rasch Licht ins Dunkle bringen konnte. Als Zeitungsverträger benötigte er an diesem Morgen schlicht eine Taschenlampe, um die Anschriften an den Briefkästen zu entziffern.

wrs

Fehler gefunden?Jetzt melden.