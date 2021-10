93-Jähriger vor Berner Strafgericht – «Kur» mit gefährlichen Tropfen Ein Altersheimbewohner schädigte eine hustende Pensionärin mit einem selbst gemischten «Heilmittel». Ein Gericht verurteilt den Kräuterexperten zu einer Geldstrafe. Markus Dütschler

Er habe mit den Tropfen schon viele Kranke geheilt, behauptete der 93-jährige Beschuldigte vor Gericht. Foto: Sabina Bobst (Symbolbild)

Der Mann soll etwas Gefährliches getan haben. Deshalb hat er von der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 500 Franken erhalten. Doch diesen Strafbefehl hat er nicht akzeptiert. Deshalb sitzt er nun auf der Anklagebank eines kleinen Audienzlokals im Berner Amthaus. Vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland muss er sich wegen einer Verfehlung verantworten, von der man in Gerichtssälen selten hört: «Widerhandlungen gegen das bernische Gesundheitsgesetz durch Ausübung einer diagnostischen und behandelnden Tätigkeit, welche die Kenntnis einer Fachperson voraussetzt.»

Der Mann steht im 94. Lebensjahr. Im Gerichtssaal trägt er einen bräunlichen Anzug mit Krawatte und Pullover, weil es draussen ordentlich herbstet. Auf anwaltlichen Beistand hat er verzichtet, er verteidigt sich selber. «Ich höre halt nicht mehr so gut», sagt er während der Befragung mehrfach, wenn er die Frage der Gerichtspräsidentin nicht richtig versteht, die wohl ein gutes halbes Jahrhundert jünger ist als er.

Naturarzt und Experte

Von wegen fehlende Kenntnis einer Fachperson: Diesen Vorwurf lässt er nicht auf sich sitzen. Als seine Tischnachbarin in einer Berner Senioreneinrichtung «fast ihre Lunge heraushustete», habe er ihr in heilender Absicht dieses flüssige Gemisch angeboten, das unter anderem Natriumchlorit enthält. Er habe sehr viel Ahnung von Pflanzen, Kräutern und der Wirkungsweise von Medikamenten. Schon als Bub habe er sich im Garten seiner Eltern mit Pflanzen befasst und dieses Wissen als gelernter Gärtner erweitert. Etwa 2000 Bücher versammelten sich in seiner Bibliothek, gibt der Mann an.

Immer wieder zitiert er den Namen Jim Humble – einen ehemaligen Scientologen. Dieser Amerikaner setze ebenfalls auf das inzwischen «weltbekannte» Mittel MMS, was «Miracle Mineral Supplement» bedeute, so der Beschuldigte. Auch einen Mann namens Andreas Kalcker führt er mehrfach ins Feld. Beide gelten in der Welt der alternativen Fakten – oder der Verschwörungstheoretiker – als Gurus und Heilsbringer. Staatliche Stellen und Ärztegremien warnen vor dieser Methode. In Bolivien verursachte das Mittel MMS offenbar sogar Todesfälle.

Heiler oder Scharlatane?

Das Mittel habe nachweislich Tausenden geholfen, auch ihm selbst, entgegnet der betagte, aber rüstige Mann. Er habe Menschen schmerzfrei gemacht und geheilt, die von der Schulmedizin über Jahre mit ihrer Pein allein gelassen worden seien. Womöglich sei beim Mischen ein kleiner Fehler passiert, räumt der Mann ein. Es liege auf der Hand, dass «die Pharma» etwas gegen einfache, billige Heilmethoden habe. «Auch Ärzte können gesunde Patienten nicht brauchen, denn sie leben ja von den kranken», sagt der Beschuldigte, der aber keinerlei missionarisch-verkrampfte Haltung an den Tag legt.

Immer wieder gerät der Mann, der allein vor der Richterin sitzt, ins Erzählen. Er holt weit aus, nennt Namen, chemische Elemente, Beispiele von dankbaren geheilten Personen und ihre Geschichten. Wahrscheinlich kennt er den Unterschied zwischen Chlorit und Chlorid besser als alle anderen im Raum. Wenn seine Schilderungen zu sehr ausufern, wird die Gerichtspräsidentin, die ihn sonst sehr respektvoll behandelt, vorübergehend etwas strenger: «Das gehört nicht hierher, kehren wir zum Thema zurück.»

Akute Bauchschmerzen

Bemerkenswert ist, dass die geschädigte, aber genesene Heimbewohnerin keine Strafanzeige eingereicht hat. Sonst ginge es heute um schwerwiegendere Delikte wie Körperverletzung oder dergleichen. «Die Nachbarin trank das Glas in einem Zug aus», sagt der Beschuldigte, dabei habe er ihr geraten, die Lösung nur schlückchenweise zu trinken. Nach dem Vorfall hatte die Frau wegen starker Bauchschmerzen einen Arzt aufgesucht, wodurch die Sache ins Rollen kam. Wie am Rande der Verhandlung zu erfahren war, stellten sieben Polizisten seine Alterswohnung auf den Kopf und beschlagnahmten Fläschchen, deren Inhalt Verätzungen hervorrufen kann.

Ein bisschen hat sich der Gang ans Gericht für den betagten Berner gelohnt. Statt 500 Franken beträgt die Geldstrafe nur noch 300 Franken, denn er lebt von einer bescheidenen Rente. Unverändert bleiben die hohen Gebühren und Kosten, denn das Kantonsarztlabor musste teure Analysen durchführen, um zu wissen, was sich wirklich in dieser Lösung befand. «Sie wollten dieser Frau nichts Böses antun», sagt die Präsidentin bei der Urteilseröffnung. Aber er solle jetzt bitte aufhören, Nachbarn zu «behandeln», denn «ich will Sie hier nie mehr sehen». Der 93-jährige Mann erhebt sich und verabschiedet sich höflich.

