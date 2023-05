Ausstellung über KI-Kunst – Kunst wie aus dem Albtraum eines Putzroboters Machen digitale Technologien die Malerei überflüssig? Ein Rundgang mit der Kunsthistorikerin und Digitalkunstexpertin Marlene Wenger in der Ausstellung «Post Canvas». Xymna Engel

«Wir sehen erstmals Bilder ohne klaren Bezug, das finde ich extrem spannend», sagt Marlene Wenger. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Rundgang beginnt mit einem psychedelischen Trip und endet mit klassischen Landschaftsbildern, die sich in Emojis auflösen. In der Galerie da Mihi ist derzeit die Ausstellung «Post Canvas» zu sehen, die danach fragt, was nach der Ära der Leinwand kommt – und damit ins Rechenzentrum einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte zielt. Wird die Malerei durch die Bildschirme obsolet? Welchen Einfluss hat die künstliche Intelligenz auf unser Leben, auf die Kunst? Und warum haben so viele Angst davor?