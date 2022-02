BMW Art Cars – Kunst in der Garage Von Andy Warhol bis Roy Lichtenstein: Bislang waren die Art Cars von BMW strikt Unikate. Vom «8 X Jeff Koons» wird es jedoch gleich 99 geben. Es darf spekuliert werden! Werner Jessner

Jeff Koons und sein «8 X Jeff Koons»: Der erste BMW Art Car, der für Kunden bestimmt ist. Foto: BMW

Hervé Poulain, Jahrgang 1940, hat ein bewegtes Leben. Er arbeitete als Anwalt und fuhr Autorennen, um später als Auktionator in Paris grosse Karriere zu machen. Früh entdeckte er neben Kunstwerken auch das Potenzial von Oldtimern als Auktionsgut. So kam zusammen, was scheinbar nicht zusammengehörte: Für seinen Start beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1975 liess er seinen Rennwagen, einen BMW 3.0 CSL, vom amerikanischen Bildhauer Alexander Calder bemalen. Der Ausfall wegen eines defekten Gelenks tat dem spektakulären Projekt keinen Abbruch: Zwei Jahre später brachte Poulain einen von Roy Lichtenstein bemalten BMW 320i auf Platz 9 ins Ziel, 1979 pilotierte er einen BMW M1 auf Rang 6. Künstler vor Ort diesmal: Andy Warhol, der das Auto mit seinen blossen Händen bemalte.