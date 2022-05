Sweet Home: 10 bildschöne Ideen – Kunst im Grossformat Der beste Trick, mit dem man es schafft, dass alles besser wirkt, ist das Einsetzen von Bildern in Übergrösse. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Ruhe im Raum

Edles Aktbild in einem eleganten Schlafzimmer. Foto über: Cococozy

Für ein Schlafzimmer passt ein Bild, das ruhig ist und keine starken Farben hat, wie hier diese lineare Darstellung eines Frauenkörpers. Das Bild ist zudem mit einem feinen Rahmen gerahmt und zeigt sehr helle Farben. Damit wurde der Raum aufgewertet, es wurde für Spannung gesorgt und die Gesamtanmutung ist ruhig und elegant.

2 — Grosses Bild, tiefes Möbel

Grosses Gemälde mit einem schlichten Lowboard davor. Foto über: Studio Ahead

Bilder in durchschnittlichen Grössen hängt man gerne über Kommoden, Konsolen oder Sofas auf. Bei übergrossen Bildern geht das nicht. Da passen tiefe Möbel wie Lowbards. Schön an diesem Beispiel ist, dass das tiefe Möbel nicht mit Büchern und Zeitschriften überladen wurde. Die Lektüre hat stattdessen unter dem Möbel einen Platz gefunden.

3 — Die diskrete Version

Weiss gerahmtes Schwarzweissfoto in XXL. Foto über: Honestly WTF

Wenn etwas gross ist, dann muss es nicht noch zugleich laut sein und nach Aufmerksamkeit schreien. Grosse Dinge, auch grosse Möbel, brauchen Eleganz und Understatement, damit sie chic sind. Hier zeigt sich eine schwarzweiss Fotografie mit sehr viel Weissfläche, weiss gerahmt an einer weissen Wand. Zusammen mit den beiden Art-déco-Beistellmöbeln ist diese Inszenierung sehr schön gelungen.

4 — Wenn Kunst und Design zusammenkommen

Grafisches Bild und Midcentury-Möbel. Foto über: We Heart

Die Wahl von Kunst für die Wohnung ist verbunden mit dem Stil der Einrichtung und dem der Architektur. Nicht alles passt überall hin und schon gar nicht, wenn man sich ein übergrosses Bild wünscht. Mit diesem grafischen, abstrakten Bild kommen Möbel, Raum und Kunst harmonisch zusammen, ohne dass sie einander die Show stehlen.

5 — Romantik im Grossformat

Landschaftsaquarell hinter einem Esstisch. Foto über: Lynda Gardener

Lebt man in einer eklektisch gestalteten Umgebung, in der sich Altes und Neues, Rustikales und Raffiniertes zu einem persönlichen Wohnstil mischt, dann helfen grosse Bilder – am richtigen Ort eingesetzt – zu beruhigen. Sie können auch, wie hier schön umgesetzt, eine bestimmte Wohnsituation herausheben und zusammenhalten. Hinter diesem rustikalen Tisch mit den Midcentury-Stühlen hängt ein übergrosses Bild, das als zartes, farbloses Aquarell eine grosse, romantische Hügellandschaft zeigt.

6 — Kunst und Kochen

Abstraktes Gemälde in einer Küche. Foto über: Innovign Art Shop

In vielen Wohnräumen gibt es Nischen, Ecken und Wände, die sich schwer einrichten lassen. Manchmal hilft da einfach ein grosses Bild. Dieses hier hängt an einer Küchenwand. Ein grosses, abstraktes Bild mit schönen, unaufdringlichen Farben. Es ist genau das Tüpfelchen auf dem i und gibt der Küche eine optische Aufwertung.

7 — Wow, Wolken!

Wolkenbild über einem Bett. Foto über: Lynda Gardener

Das Bild hinter dem Bett sieht man abends, wenn man schlafen geht, und morgens, wenn man aufsteht. Da ist die Wahl von einem Motiv angesagt, das beruhigt und eine gewisse Neutralität ausstrahlt. Das tun meiner Meinung nach diese weichen Wolken, die sich übereinander türmen wie weiche Duvets und Kissen.

8 — Doppelt schön

Ein Paar dekorative, asiatisch anmutende Bilder über einem Sofa. Bilder und Foto: Anthropologie

Hier ist grosse Kunst gleich im Doppel eingesetzt. Dekorative Bilder, die Vögel, Blüten und Bambus zeigen, thronen in passenden goldenen Rahmen über einem feuerorangen Samtsofa. Diese Inszenierung lässt beides, die Bilder wie das Sofa, grossartig und chic wirken. Und ist wieder ein gutes Beispiel, das zeigt, wie wichtig es ist, die Wahl der Kunst und die der Möbel abzustimmen.

9 — Foto in Farbe

Farbfoto an farbiger Wand. Foto über: Thou Swell

Auch Fotografie kann im Grossformat eingesetzt und so zum starken Statement werden. Suchen Sie bei Fotografinnen und Fotografen nach edlen Prints, lassen Sie diese schlicht rahmen und geben Sie damit einem Raum ein gekonntes Finish. Dass dies auch in einer farbigen Umgebung gut aussieht, beweist dieses Beispiel. Die perfekte Farbwahl: grüne Landschaft, rosa Wand und rotes Sofa.

10 — Gross gedruckt

Werbeplakat gerahmt in einem Esszimmer. Foto über: Apartment Therapy

Von der Fotografie geht es direkt zum Druck. Viele Plakate werden in riesengrossen Formaten gedruckt, damit man die Werbung, für die sie stehen, auch von weitem sieht. Solche Plakate können, richtig gerahmt, einen ganzen Raum prägen und ihn besonders machen. Das ist hier in diesem Esszimmer mit einem Vintage-Plakat geschehen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.