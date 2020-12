Mundart-Kolumne – Kunschtpouse Er hat zwar vergleichsweise wenig zu jammern, trotzdem vermisst Kolumnist Ben Vatter das Kulturleben schmerzlich. Vor allem dieser eine magische Moment hinter dem Vorhang. Ben Vatter

Vor dem Auftritt: Für die Bühnenkunst braucht es nicht selten ein wenig Selbstüberwindung. Foto: Roland Schmid

Di momentani Situation verlangt jedere u jedem vo üs zimlech vil ab. Alli müesse uf mängs verzichte, wo si gärn mieche; u teilne geit’s finanziell oder sogar gsundheitlech a ds Läbige! Da stah ig sälber im Verglych no rächt guet da: Dank mym Teilpensum am Gymer chumen i für u ha so gseh weni Grund zum Jammere. I merke aber geng wi meh, was mit mir passiert, we ds Ufträtte u ds Chorleite wägggheie, wo eigentlech myni andere zwöi Standbei wäre.

Für d Kultur tätig z sy und die o z vermittle, isch für mi meh als nume ne Job – es isch der bescht Job vor Wält! Mir Kulturschaffende bewege üs i üsere Härzensmaterie, chöi de Lüt Fröid und Erfüllig bringe und überchöme geng diräkti Rückmäldige, hüüfig verbunde mit Wärtschetzig u Dankbarkeit. O vil soziali Kontakte hange dranne; syg’s, dass me nach der Chorprob eis geit ga zie oder dass me nach ere Vorstellig no chli dorfet. Mitenand Kultur schaffe bringt di unterschidlechschte Mönsche zäme und verbindet se dür ds gmeinsame Erläbnis und ds klare Zil.