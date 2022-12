Vor der Botschaft in Bern – Kundgebung gegen Hinrichtungen von Oppositionellen im Iran In Bern haben am Samstag wieder rund 50 Personen gegen das Mullah-Regime im Iran und die Hinrichtungen von Oppositionellen demonstriert.

Vor der iranischen Botschaft in Bern wurde gegen das «Terrorregime» in Teheran demonstriert. Foto: Jürg Spori

Vor der Botschaft des Iran an der Thunstrasse in Bern haben sich am Samstag und 50 Personen zu einer Kundgebung versammelt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten in Sprechchören den sofortigen Stopp der Hinrichtungen von Oppositionellen und den Rücktritt des «Terrorregimes» in Teheran. Die Stimmung unter den Exil-Iranerinnen und Exil-Iranern und ihren Sympathisanten war aufgeheizt. Die rund einstündige Kundgebung verlief aber bis zum Ende kurz nach 14 Uhr friedlich.

Zum Schutz des Botschaftsgebäudes war die Kantonspolizei Bern mit mehreren Dutzend Grenadieren und einem Wasserwerfer präsent. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.





Mit Galgenstricken um den Hals protestierten mehrere Teilnehmerinnen gegen die Hinrichtungen im Iran. Foto: Jürg Spori

jsp/awb

