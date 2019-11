Zwei Freunde toben sich aus

Und schon wieder eine nackte Frau: «Das Buch» enthält zahlreiche erotische Zeichnungen. Da gibt es Frauen mit entblösstem Oberkörper und gefesselten Händen, am Klavier sitzend oder kopulierend, oder auch mal eine halb nackte «venüss», wie Klee eine Zeichnung nennt. Dass «Das Buch» erst jetzt in einer gelungenen Faksimile-Edition einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird, liegt auch an diesen frivolen Sujets.