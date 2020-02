Zum Valentinstag eine Frauenmörder-Oper

Ihr Theater weist fantastische Zahlen auf. 80 Prozent Auslastung über alle Sparten. Herr Kaegi, was machen Sie besser als andere?

Wenn ich das wüsste. Das Publikum kommt gern in die Theater Biel und Solothurn. Und dies, obwohl der Spielplan aus vielen nicht populären Stücken besteht. Offenbar gelingt es uns, Themen zu finden, die das Publikum ansprechen. Es hat Vertrauen in unsere Arbeit, auch wenn es Komponisten und Autoren nicht kennt.