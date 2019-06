Zielstrebig in kleinen Schritten

«Man könnte den Blick von da nach dort in einem fort schweifen lassen, sage ich.» In der Tat. Bern liegt einem zu Füssen in der Gartenstadt unter dem Gurten. Der Gast wirft einen Panoramablick hinunter auf eine grandiose Kulisse. Es ist die vertraute Stadt mit den bekannten Orientierungspunkten. «Man könnte versuchen, aus dieser Kulisse herauszufinden, sage ich.»